KidZania Taipei奇薩尼亞台北近日正式開幕！攜手星宇航空（2646）打造航空職業體驗，帶來小小飛航員及小小空服員體驗，讓小朋友們能穿上飛航員及空服員制服，執行不同的航空任務。KidZania Taipei奇薩尼亞台北亦於入口處打造宛如機場出入境之情境，並裝置星宇航空塗裝的飛機機身，帶領孩子們彷彿搭乘星宇航空航班抵達這座充滿驚喜的城市，展開屬於他們的職業探索之旅。

星宇航空表示，航空業是需要高度專業與團隊合作的產業，從飛行技術到客艙服務，每個環節皆至關重要。透過與KidZania Taipei奇薩尼亞台北合作，讓孩子們從體驗中認識航空產業，並培養團隊合作、溝通及應變能力，期待藉此啟發孩子對航空領域的興趣，讓夢想從小萌芽。

此次於場館內規劃兩大航空職業體驗，讓孩子們透過實際操作，認識飛航員與空服員的專業職責。其中，「小小飛航員」將穿上特製的星宇航空飛航員外套，透過實際操作飛行模擬器控制面板，學習飛機基本操作與飛行原理，並完成飛行任務，從中體驗飛行的樂趣及團隊合作的重要性。

「小小空服員」則換上星宇航空空服員制服，親身參與機上服務流程，從餐車操作、送餐、介紹機上免稅商品，到認識安全帶及氧氣面罩等飛航安全設備，透過實際演練，了解空服員的工作內容與專業要求。此外，家長也可進入機艙，近距離觀賞孩子們執行工作任務，留下特別的回憶。

KidZania Taipei奇薩尼亞台北占地約2,000坪，以真實城市為藍本，打造警察局、消防局、醫院、銀行等多元職場場景，讓孩子透過職業體驗認識不同產業。孩子們完成任務後，還可獲得專屬貨幣「kidZos」，並透過場館內的銀行及ATM進行儲蓄或消費，在體驗職業的同時，學習金錢運用與自主決策相關資訊可至KidZania官網 （taipei.kidzania.com/tw-zh）。星宇航空期盼透過此合作，將航空專業融入寓教於樂，讓孩子們在探索與實作中拓展視野，為航空產業的未來撒下種子，孕育擁有航空夢想的下一代。

「小小空服員」將透過實際演練，了解空服員的工作內容與專業要求。星宇航空提供

星宇航空攜手KidZania Taipei奇薩尼亞台北，打造航空職業體驗。星宇航空提供

「小小飛航員」將穿上特製的星宇航空飛航員外套，透過實際操作飛行模擬器控制面板，學習飛機基本操作與飛行原理。星宇航空提供