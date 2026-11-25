華城（1519）旗下充電服務龍頭華城電能25日舉辦年度成果發表會，執行長許逸晟表示，預計今年底全台充電站突破900站，明年上半年可望突破千站，隨電動車市場穩定成長，目標三年獲利，而明年啟動三大戰略，包括擴大極速充布局、深化漫遊合作、延伸生活場域服務。

華城電能目前全台已布建869站、3,256槍，會員人數突破17.7萬人，站點布建及充電槍數市占率均約20%，穩居全台「站數最多、涵蓋最廣、功率最全」的充電服務龍頭，其中站點今年已新增269站，年底前目標累計新增300站，充電槍數將達3,400槍以上、上看3,500槍。

許逸晟指出，華城電能去年營收為3.89億元，今年受設備銷售收入減少影響，預估營收將小幅衰退，相關情況原本就在公司預期之中。過去購買電動車且能在自家安裝充電樁的消費族群，需求已逐漸消化，未來新增電動車車主將有更多人仰賴公共充電設施，有利公共充電市場發展。

許逸晟認為，隨更多平價電動車及主流車款陸續上市，預期國內電動車銷售量每年有機會維持三成穩定成長，當全台電動車保有量達40萬輛時，華城電能可望轉虧為盈，目標三年內開始獲利。

在站點布局方面，華城電能今年將觸角延伸至全台十大新型場域，涵蓋百貨商場、連鎖超商、汽車服務據點、傳統市場、觀光景點，以及社會住宅與公有場域。合作場域包括IKEA、中友百貨、中華賓士據點，以及台北故宮、UNIQLO、高雄六合夜市等。

在功率覆蓋上，華城電能是市場上唯一從AC 7kW目的地慢充至DC 640kW極速充皆具備完整配置的品牌。針對長途移動與交通要道需求，今年推出640kW極速充，2027年將再新增八座640kW極速充電站，串聯台灣重要交通廊道，進一步緩解電動車主的續航焦慮。

為解決車主最常見的多App、多帳號、多費率問題，華城電能持續深化漫遊聯盟，目前平台已攜手車廠、平台整合商、營運商與車隊，串聯全台1,227站、4,899槍。車主只需透過單一帳號，即可在合作站點跨品牌充電。

在使用者體驗方面，華城電能繼DC快充後，正式將「隨插即充」技術延伸至AC慢充，搭配全新升級的App 3.0，提供智慧旅程規劃、自訂剩餘電量提醒及優惠券等功能。

許逸晟強調，華城電能不只是蓋充電站，更要建立一個與車主共同成長的純電生態圈，當補能變得更簡單、更聰明、更貼近生活，電動車才會真正成為大多數人的日常選擇。