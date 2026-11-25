體感設備龍頭智崴（5263）赴美參展，市場傳出達成三項國際合作重大進展，分別與日本索尼（Sony）共同推出知名遊戲《地平線》限定體驗與美國聯合公園村集團、以及與巴西Grupo Iter打造全新飛行劇院，挹注明年營運動能。

該公司致力轉型已見成效，第3季每股純益4.05元創單季歷史新高，累計前三季每股純益5.13元創7年以來同期高點。累計前十月營收19.9億元，年增88%，目前股價淨值比僅1.2倍。法人認為，科技股近一個月猛烈修正，但迪士尼等樂園股反而逆勢上漲，有利台股相關個股抗跌。

國際主題樂園暨設備展是全球遊樂產業年度盛會，涵蓋主題樂園、設備及相關科技與營運，今年在美國佛州舉行，超過1,100業者與會，規模史上最大。

業界傳出，智崴在國際知名IP合作方面，將攜手索尼集團、索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）及旗下遊戲開發工作室Guerrilla Games，推出以PlayStation知名遊戲《地平線》為主題的飛行劇院體驗《Horizon: Stormriders》。透過智崴的沉浸式飛行劇院技術，讓觀眾進入《地平線》的遊戲世界，感受其中壯闊的場景與冒險情節。期間限定體驗預計於2027年1月29日起在台灣登場。

業界指出，智崴聯合公園及度假村集團合作，將在佛州布希公園威廉斯堡樂園，推出全新動感劇院，預計2027年正式開幕，結合動態模擬與沉浸式影像，採270度曲面銀幕。南美洲市場方面，攜手巴西Grupo Iter集團興建全新飛行劇院，預計2027年底開幕，內容融合巴西自然景觀、知名地標為主題。