重電大廠華城電機跨足零售商場經營，預計明年10月開出智慧百貨商場華城匯，華城電機執行長、華城匯董事長許逸晟表示，華城匯將與同為華城電機旗下電動車充電服務公司華城電能攜手，將以能源科技、AI智慧應用與未來生活體驗為核心，打造具指標性的科技能源生活商場，業績應可在15億元以上。

華城匯全館總樓地板面積廣達約1.3萬坪，原址前身為「大直ATT」，2023年5月7日結束營業，華城匯今年租下後斥資超過8~10億元改造，1樓至6樓約7900坪的空間計畫成為購物商場，涵蓋零售、餐飲、科技互動與生活體驗等多元業態。

對於為何要跨足商場，許逸晟表示，百貨業其實是傳統產業，但對民眾生活相當重要，對電動車來說，百貨商場又是很重要的指標，如果能把生活與充電結合，便利性就會更高，華城匯將充電設施視為未來商場的重要服務基礎，第一階段規劃於館內建置約40支電動車充電樁，積極打造結合購物、休閒與移動能源服務的智慧商場。但由於商場競爭相當激烈，他也坦言，預估要10年以上才能獲利。

在整體商場規劃方面，許逸晟表示，華城匯百貨以零售與餐飲為雙核心，兼顧親子體驗、生活品味及餐飲聚客需求，規劃全館業種配置為零售約58%、餐飲約42%，期望透過多元業態組合，打造兼具日常消費、家庭休閒與社交聚會功能的複合式生活場域。

許逸晟指出，不同於一般的百貨商場，華城匯的客群較為獨特，雖然所有商場都在強調「全客層」，但由於華城匯的地點特殊，周邊已經有美麗華、忠泰等商場，因此目標是吸納在周邊商場無法被滿足需求的消費者。

許逸晟表示，截至2026年第三季，全館招商達成率已達55%，其中餐飲招商率達到近8成，招商工作持續穩健推進，華城匯將持續以消費者需求為核心，審慎規劃業種組合與品牌配置，為未來商場營運建立完整的生活服務生態。