遠東巨城購物中心（Big City）營運再攀高峰，今年前十月業績維持強勁成長，旗下逾三成品牌業績居全台第一。遠東巨城購物中心董事長李靜芳今25日表示，今年全年業績目標192億元，續創歷史新高，明年將挑戰突破200億元大關。

巨城今日舉辦周年慶記者會，作為全台壓軸登場的百貨周年慶，將於12月3日至14日展開，12天業績目標32.8億元，年增2.5%（含遠東SOGO百貨新竹店）。今年全年改裝面積逾1,200坪，周年慶期間更集結102家快閃店，其中近36%為首次進駐巨城。

巨城今年前十月含遠東SOGO百貨新竹店業績年增8%，巨城購物中心本身則達雙位數成長。有別於餐飲帶動業績成長的趨勢，今年包括3C新品、運動品牌及戶外用品均有不錯的表現，即使近期股市震盪，平日業績仍維持小幅成長，顯示大新竹地區消費力依舊穩健。

值得注意的是，巨城有高達五成品牌業績位居全台前三名，其中超過三成更居全台第一，包括蘋果、松本清、大創及ABC-MART等，其中大創今年單店業績將突破億元；瓦城、涓豆府及MUJI無印良品等品牌，業績也居全台第二。

在高端超市方面，city'super目前全台共有七家門市，巨城店業績僅次於遠東SOGO復興店，排名全台第二，今年前十月業績已接近6億元。

餐飲方面，饗賓集團旗下高端Buffet品牌「URBAN PARADISE」今年8月進駐巨城，截至10月底業績已突破億元，預估單店年營業額可達4億元，成為巨城餐飲業績成長的新動能。

巨城去年全年業績達180.3億元，年增4%，位居全台百貨購物中心第五名。今年儘管業績持續成長，但隨著去年因氣爆事故停業數月的新光三越台中中港店恢復全年正常營運，巨城預估今年全台排名將第六名。

為搶攻年終消費商機，巨城今年周年慶祭出每日一物最低2.7折起、大型家電最低75折起、14家戶外機能服飾最低6折起等優惠，全館滿3,000元送250元、3C指定區滿1萬元送500元，另規劃20萬元至100萬元高額消費回饋，搭配20大銀行信用卡優惠，力拚周年慶業績超標。