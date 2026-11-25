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華城電能擴電動車極速充電站 明年布局3大策略
充電營運商華城電能（EVALUE）執行長許逸晟今天表示，2027年從站點建設邁向生態圈競爭，持續擴大電動車640kW極速充網絡，深化跨品牌漫遊合作，以及延伸生活場域服務等3大策略，預估2027年將再新增8座640kW極速充電站。
華城電能中午舉行年度成果發表會，許逸晟指出，華城電能在全台已布建869站、3256槍，今年目前已新增229站，預估年底可再增加30站到40站。
華城電能先前宣布攜手13家合作業者，共同推動全台跨品牌充電漫遊聯盟，將陸續完成串接，全數完成後，聯盟站點將累計達到1227站和4899槍。
華城電能說明，極速充電採用DC 640kW超充設備，具備液冷充電槍輕量設計，可支援高壓架構的電動車款，理想條件下可在約15分鐘內完成高電量補充。
華城電能指出，高功率充電不僅只是設備規格競賽，也考驗站點選址、工程設計、系統串接、多車功率分配與營運維護能力。
根據資料，華城電機於2015年創立EVALUE品牌，2021年將充電營運事業分割成立華城電能，涵蓋充電樁硬體、場域規劃建置、自主開發的雲端充電管理與能源管理系統至後端維運服務。
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