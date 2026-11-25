青安貸款3.0針對婚育家庭加碼，育有未成年子女家庭貸款上限提高至1500萬元，若貸款8成估算，最高可買約1800萬元的房子，第一建經統計新北市實價登錄資料，鎖定購屋熱區符合婚育家庭購屋需求的產品，以總價1500~1800萬元、20坪以上的住宅為篩選條件，統計結果顯示，此類物件交易件數以新莊區最多，平均總價1646萬元、單價54萬元。

其次為人口最多的板橋區，平均總價1635萬元、單價59萬元與永和並列最高，板橋、新莊完善的生活機能和發展優勢，適合婚育族入手。

第一建經研究中心副理張菱育表示，有子女的家庭在居住上，房型至少要2~3房才夠用，購屋地點除了考量夫妻雙方的工作交通便利性、環境機能之外，更會考量子女未來的教育學區。

新北蛋黃區擁有豐富的建設資源仍是首選，但若有預算考量，價格親民的淡水、林口等蛋白區，以同樣預算能購入更新穎、有社區管理、空間更大的房型，也是婚育家庭鎖定的區域。而鄰近軌道站點的區段，銀行放貸條件較理想，對上有老、下有小的婚育家庭來說，自備款壓力相對低，因此入榜的熱門路段，多數有軌道交通加持。

新莊區勇奪新北婚育宅交易最熱門區域，台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐指出，新莊婚育宅熱門路段，集中在捷運丹鳳站附近的天祥街，主要是有新成屋大樓交易，此總價區間可買2房加車位，單價約5字頭，受到自住家庭青睞。

另外，中平路也有不少婚育宅交易，該路段因為有中平國中學區，單價至少5字頭。但在新莊要找1500~1800萬元加車位的物件，買方通常需在屋齡與車位之間做取捨，含車位的物件，大多為屋齡30年以上中古大樓，若想買屋齡較新產品，則多半不含車位。

至於新北婚育宅的熱門路段當中，以淡水區義山路一段交易件數最多。張菱育分析，義山路一段位於淡海新市鎮，新案供給豐富、選擇多元，還有輕軌濱海義山站，1500~1800萬元可買新成屋3房加車位，吸引首購家庭。

淡水區婚育宅平均單價僅35萬元，在前十大購屋熱區中最平實。整體而言，淡水在氣候和市區通勤時間上仍具考驗，但隨著今年淡江大橋通車，已逐漸舒緩大度路及關渡大橋車流，也大幅改善淡海新市鎮的聯外交通，對於預算有限、重視居住品質或工作時間較彈性的首購家庭來說，依然是雙北值得考慮的成家選擇區段之一。