極端氣候耕地退化已成為全球糧食安全的嚴峻考驗，為突破酸性土壤造成的農業瓶頸，工研院25日宣布與日本知名跨國企業伊藤忠科技解決方案株式會社（CTC ; ITOCHU Techno-Solutions Corporation），攜手完成酸性土壤改質的跨國場域驗證。結合工研院專利生產的「機能型生物炭」與伊藤忠科技的微量「KET鐵觸媒」，發揮「1＋1＞2」的複合資材綜效，實際讓葉菜類產量增加，為臺日跨國科研寫下全新里程碑，也為全球農業淨零轉型與糧食增產提供前瞻解決方案。

工研院副院長李宗銘表示，土壤酸化會破壞土壤微生物生態平衡，並可能導致植物生長遲緩、病害頻繁，是影響農作物生產的主要原因之一。工研院致力於推動生物質材料循環技術，以永續資材的理念透過「生物炭」材料的官能基改善與機能化，協助傳統換土或追加化肥框架，從改善土壤微生態根本著手改善劣化土壤來營造永續生產環境。CTC作為日本領先的系統整合商，近年除了積極將其在物聯網、雲端運算、AI分析及感測器的系統與設備進行整合，也將其技術優勢延伸至智慧農業與農業綠色轉型領域，成效有目共睹。此次雙方在屏東將合作發展的機能型生物炭材料，以受歡迎程度穩居全臺灣蔬菜前兩名的「國民蔬菜」空心菜(蕹菜)為載體進行實場驗證，產量增加了53%。未來雙方將進一步擴大在臺灣農田的規模化驗證，並瞄準進入全球熱帶及亞熱帶酸性土壤區域市場，兼顧糧食安全與綠色永續農業願景。

工研院中分院執行長李士畦表示，當土壤中的氮肥過量施用時，會在土壤中轉化為硝酸鹽，當硝酸鹽流失時，就會導致土壤酸化。工研院利用在地農業剩餘材料，以專利熱裂解搭配材料官能基改善技術製備高品質生物炭。由於材料內部具備發達的微細孔隙結構，就像是一座設施完善的「優質旅館」，能改善土壤通氣性、抓住水分與肥料，降低土壤酸化速度，同時提升土壤保肥力。另一方面，CTC的「KET鐵觸媒」如同經驗豐富的「管家」，活化酸性土壤中的磷與微量元素，促進作物高效吸收。

生物炭與KET鐵觸媒一同使用，才能發揮最佳效益，就像「優質旅館」搭配「能幹管家」，生物炭即時吸收並緩衝鐵觸媒的酸化微環境，鐵觸媒則延長銨態氮在土壤中的停留時間，補足了生物炭的養分並轉化動能，用量減半也可達到最佳生長效能。今年夏天在屏東栽種空心菜，發現空心菜對磷、鉀吸收效率提高30%-40%以上，大幅減少肥料流失，直接讓產量成長53%，土壤中的硝酸鹽殘留量更降低68%，保留土壤的養分，打破過往單一土壤改良劑投入成本過高、成效難以持久的雙重瓶頸。未來雙方將持續合作以科技強化智慧與循環農業成果，共同布局臺日及亞太市場，為淨零環境與糧食永續盡心力。