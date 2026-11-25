大江生醫（8436）搶攻全球保健食品劑型轉型商機，推出新世代果凍平台Jellie，接連赴美國、香港參加國際保健及美容展，兩展共吸引來自65個國家的國際買主，展後洽談已陸續展開。大江董事長林詠翔表示，劑型創新正在重新定義產業競爭規則，將透過新平台攜手全球品牌，掌握保健食品劑型轉移的成長商機。

根據美國《營養商業期刊》（NBJ）統計，2025年液態保健品銷售成長10%，為成長最快的劑型之一，傳統錠劑與膠囊市占率則分別為7%及10.3%。今年美國SupplySide Global展期間的產業分析也指出，過去十年錠劑、膠囊銷售幾乎持平，市場成長主要由液態、凝膠及粉末等劑型帶動。

大江表示，消費者選購保健品已逐漸從重視成分轉向兼顧食用便利性及口感，帶動果凍劑型需求升溫，應用範圍也從傳統保健食品延伸至內服美容市場，日本美妝大廠今年10月亦推出果凍條內服美容組合。

大江新世代果凍平台可搭配七大類機能原料、13種風味及五種口感，並可採無糖配方，應用涵蓋美容、腸道、運動、睡眠、女性保健及健康老化等領域，目前已開發蛋白質、膠原蛋白、蘋果醋及奇亞籽膳食纖維等五款代表性產品。

大江指出，以每條25公克的果凍條為例，可含有6公克蛋白質或3.5公克膠原蛋白胜肽，兼顧口感與機能成分攝取量。透過一站式委託開發暨製造服務（CDMO+），從產品需求、配方設計、打樣評估到量產，設計定稿後約45天即可完成生產。

大江10月底參加北美大型保健原料展SupplySide Global，首日即吸引逾450位訪客，展期累計取得近千份拜訪名單，客戶來自41個國家，涵蓋國際大型通路、飲品及製藥品牌；11月中旬轉赴香港參加亞太美容展Cosmoprof Asia，三天累計吸引來自53個國家的422家客戶拜訪。

大江表示，未來將持續擴充果凍平台的機能與口感組合，協助全球品牌加速新品上市，搶攻新劑型帶動的保健及美容市場商機。