青安貸款3.0婚育家庭貸款額度最高可到1500萬元，若貸款8成估算，最高可買約1800萬元的房子。第一建經統計新北市實價資料，以總價1500~1800萬元、20坪以上的住宅為篩選條件，統計結果顯示，此類物件交易件數以新莊區最多，平均總價1646萬元、單價54萬元。

其次為人口最多的板橋區，平均總價1635萬元、單價59萬元。板橋、新莊完善的生活機能和發展優勢，適合婚育族入手。

第一建經研究中心副理張菱育分析，有子女的家庭在居住上，房型至少要2~3房才夠用，購屋地點除了考量夫妻雙方的工作交通便利性、環境機能之外，更會考量子女未來的教育學區。

新莊區勇奪新北婚育宅交易最熱門區域，台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐指出，資料顯示集中在捷運丹鳳站附近的天祥街，主要是有新成屋大樓交易，此總價區間可買2房加車位，單價約5字頭，受到自住家庭青睞。

中平路也有不少交易，該路段因為有中平國中學區，單價至少5字頭。

他表示，在新莊要找1500~1800萬元加車位的物件，買方通常需在屋齡與車位之間做取捨，含車位的物件，大多為屋齡30年以上中古大樓，若想買屋齡較新產品，則多半不含車位。

另以熱門路段來看，新北1500~1800萬熱門路段，以淡水區義山路一段交易件數最多。

張菱育分析，新北蛋黃區擁有豐富建設資源，但若有預算考量，價格親民的淡水、林口等蛋白區，以同樣預算能購入更新穎、有社區管理、空間更大的房型，也是婚育家庭鎖定的區域。

其中，義山路一段位於淡海新市鎮，新案供給豐富、選擇多元，還有輕軌濱海義山站，1500~1800萬元可買新成屋3房加車位，吸引首購家庭。

另外，淡水區婚育宅平均單價僅35萬元，在前十大購屋熱區中最平實。

張菱育表示，隨著今年淡江大橋通車，大幅改善淡海新市鎮的聯外交通，對於預算有限、重視居住品質或工作時間較彈性的首購家庭來說，淡水是雙北值得考慮的成家選擇區段之一。