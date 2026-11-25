桃園房價相較雙北具有一定的價格優勢，長期以來都是不少「脫北族」購屋的熱門選擇。隨著桃園精華區房價逐步墊高，購屋族的目光也開始向外圍行政區移動。

中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計桃園市各行政區近一年平均房價變化，在12個行政區中，僅有大園、龍潭、桃園及平鎮等4區房價維持正成長。

其中，大園區平均房價從每坪25.8萬元上漲至28.9萬元，年漲幅達12%，高居全市第一；龍潭區則從每坪20.6萬元增加至22.4萬元，年漲幅8.7%，排名第二。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，隨著桃園精華區房價墊高，不少小資族、首購族在購屋預算有限的情況下，開始將目光轉向房價相對親民、且具備重大建設或產業發展題材的外圍行政區。

她表示，這類區域不僅能提供相對可負擔的購屋選擇，也因交通建設、產業進駐及未來發展願景受到市場關注，進而形成補漲空間。

莊思敏表示，大園區有航空城計畫及國際機場周邊產業發展；龍潭區則有科技產業聚落支撐；桃園區本就屬於核心區域，生活機能成熟、交通便利，且具穩定自住剛性需求，房價支撐力道強。

至於平鎮，則有平鎮車站通車的交通利多，又緊鄰平鎮工業區、龍潭科學園區，能夠磁吸周邊就業人口持續湧入。

近日龍科三期開發計畫通過國家發展委員會審議，讓龍潭房市再度成為市場焦點。中信房屋龍潭北龍加盟店店長傅傳霖表示，龍潭科學園區目前已進駐台積電先進封測三廠、采鈺、欣銓、美商艾克爾、友達與蘋果等知名企業，本身就具備一定的半導體與科技供應鏈基礎。

未來若龍科三期進展順利，勢必將進一步吸引科技廠商及上下游供應鏈進駐，創造大量就業機會，為區域房市發展注入新動能。

除了龍科三期之外，傅傳霖也提到，桃園捷運橘線可行性研究日前已送交通部審議，若後續順利推進，也將有助於提升龍潭交通便利性，並為區域房市增添想像空間。

目前龍潭預售屋的價格普遍已經站上3-4字頭，中古屋的房價則落在2字頭上下，與桃園其他主要行政區相比，仍有明顯的價格優勢。

他指出，近年龍潭的購屋客群逐漸多元，除了在地居民外，也吸引不少軍公教人員、產業園區就業人口進場，甚至還有來自雙北及新竹的外溢買盤，顯見龍潭憑藉親民的房價與產業發展優勢，正逐步擴大跨區購屋族群的吸引力。