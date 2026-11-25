由大江國際開發的大江購物中心二期商場，25日舉行「大江二期新建工程開工動土典禮」，二期基地位置位於大江購物中心一期旁，總開發投資金額為90億元，商場規劃地下三層、地上四層及1,000個停車位，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺，如與原一期總面積合計逾21萬平方公尺。大江二期預計將於2030年第1季正式開幕，預估將提供逾1,000個相關就業機會，帶動桃園航空城周邊商圈發展，進一步擴大大江在北台灣的長期布局。

大江表示，大江深耕桃園超過25年了，從紡織廠、購物中心起步，未來希望透過一期及接下來二期的開發，讓大江不只是購物消費的場所，更能成為結合工作、休閒與日常生活的區域核心。隨著桃園航空城建設及周邊產業持續發展，大江也看好人口與消費需求的正成長，帶動周邊商圈發展，提升區域生活機能，為桃園城市發展注入新動能。

大江購物中心二期基地位於桃園市中壢區中園路二段、一期旁，商場為地下三層、地上四層建築物並設置1,000個停車位，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺。建築物以「Magic Cube 魔幻方塊」為設計概念，企圖展現商場的無限可能，內部運用自然、流水、森林及山嶽等元素，透過各樓層不同的景觀意象與空間層次，營造兼具自然美學與探索趣味的遊逛體驗，進一步豐富大江購物中心的商場特色。

大江購物中心本館於2001年開幕，以「一座悠遊的遊逛街城」為商場定位，匯集國際流行品牌、生活購物、特色餐飲及休閒娛樂。大江「全年免費停車」服務也已延續25年，成為大江有別於其他商場的經營特色。

交通方面，大江購物中心位居桃園市地理中心區域，坐擁串聯南北桃園的交通優勢，鄰近國道一號、國道二號，並可連結桃園高鐵站及機場捷運，交通網絡便捷，有利於吸引桃園各生活圈及跨區域消費客群。隨著桃園航空城開發推進，帶動周邊人口聚集與產業發展，大江看好區域消費市場的成長潛力，透過二期擴建強化商場服務機能與品牌競爭力，擴大消費客群，進一步鞏固大江購物中心在北台灣零售市場的布局。

除擴大商業規模外，大江購物中心二期開發更將帶動地方產業發展與就業需求，預估從工程興建至未來商場營運，可望創造逾1,000個直接及間接就業機會，涵蓋零售、餐飲、商場營運、物流及相關服務產業。