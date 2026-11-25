大江購物中心二期商場今正式動土，總開發投資金額為90億元，商場規劃地下三層、地上四層及1000個停車位，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺，預計於2030年第一季正式開幕，預估將提供逾1000個相關就業機會，帶動桃園航空城周邊商圈發展，進一步擴大大江在北台灣的長期布局。

大江表示，深耕桃園超過25年，從紡織廠、購物中心起步，未來希望透過一期及接下來二期的開發，讓大江不只是購物消費的場所，更能成為結合工作、休閒與日常生活的區域核心。隨著桃園航空城建設及周邊產業持續發展，大江也看好人口與消費需求的正成長，帶動周邊商圈發展，提升區域生活機能，為桃園城市發展注入新動能。

大江購物中心二期基地位於桃園市中壢區中園路二段、一期旁，商場為地下三層、地上四層建築物，並設置1000個停車位，總樓地板面積超過5.6萬平方公尺，建築物以「Magic Cube 魔幻方塊」為設計概念，企圖展現商場的無限可能，內部運用自然、流水、森林及山嶽等元素，透過各樓層不同的景觀意象與空間層次，營造兼具自然美學與探索趣味的遊逛體驗，進一步豐富大江購物中心的商場特色。

大江表示，大江購物中心本館於2001年開幕，以「一座悠遊的遊逛街城」為商場定位，匯集國際流行品牌、生活購物、特色餐飲及休閒娛樂，除了滿足購物需求，館內外寬敞舒適的空間規劃，搭配獨具特色的藝術裝置，讓消費者在購物之餘，也能自在漫步、欣賞藝術，享受兼具休閒、美學與生活品味的遊逛體驗，且始終堅持「全年免費停車」，這項延續25年的寵客服務，在百貨業界相當罕見，也成為大江有別於其他商場的經營特色。

大江表示，隨著桃園航空城開發推進，帶動周邊人口聚集與產業發展，看好區域消費市場的成長潛力，透過二期擴建強化商場服務機能與品牌競爭力，擴大消費客群，進一步鞏固大江購物中心在北台灣零售市場的布局。

除擴大商業規模外，大江購物中心二期開發更將帶動地方產業發展與就業需求。大江表示，預估從工程興建至未來商場營運，可望創造逾1000個直接及間接就業機會，涵蓋零售、餐飲、商場營運、物流及相關服務產業，為在地居民及青年人才提供更多元的就業選擇。

隨著桃園航空城開發及周邊產業聚落逐步成形，大江二期將進一步擴充購物、餐飲及休閒服務機能，吸引跨區域消費人潮，帶動周邊商圈及相關產業發展，同時提升居民生活便利性，發揮商業投資帶動地方經濟與城市發展的效益。