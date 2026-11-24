大陸光通訊測試儀器龍頭聯訊儀器由浙大博士胡海洋創立，典型「技術派」的他憑藉「AI賣鏟人」，以人民幣390億元身價書寫硬科技創業神話，也是AI算力產業鏈中高端測試儀器領域的代表性創業者。

打造科技創業神話

胡海洋為聯訊儀器的創始人、董事長及實際控制人之一，他1996年畢業於浙江大學光學技術與光電儀器專業。2001年獲得中國科學院上海光學精密機械研究所光學工程博士學位。

胡海洋畢業後，加入全球電子測量儀器巨頭安捷倫科技，他一路從應用工程師到實驗室主任，再到資深技術顧問，共度過15年的光陰。

胡海洋在期間積累到工程師核心能力，能知道怎麼製造高端測試設備，也能知道誰需要它；2016年他離開安捷倫，並加入上海乘訊信息科技。不到一年時間，44歲的他選擇於2017年3月在蘇州高新區註冊成立聯訊儀器。

胡海洋當時創業鎖定賽道便是大陸國產光通信測試設備，當時該賽道長期被安捷倫、羅德斯瓦茨等海外巨頭壟斷市場，不過，或許在安捷倫工作經歷，讓他認識到，只要大陸光通信產業崛起，就會需要國產測試設備。

聯訊儀器產品功能就是給光通訊組建做檢驗，光通訊組建負責把電信號轉成光信號傳出去。從800G到1.6T，速率愈高對測試設備的要求愈嚴格，聯訊儀器做的就是這套測試設備。換言之，光通訊組建需求愈大，生意愈好，也會帶動聯訊儀器的業績。

胡海洋受訪曾表示，「光通信產業速率從100G迭代到400G，大約用了五年；從800G躍遷至1.6T，僅耗時不到兩年。產業需求的迭代周期已壓縮至兩年，測試儀表的迭代速度就必須更快。」他也是抱著破釜沈舟的決心創業，創業前三年，聯訊儀器默默積累，直到2020年，公司訂單額首次突破人民幣億元大關。

自主晶片突破壟斷

2022年，搭載聯訊儀器第一顆自主可控晶片的50GHz帶寬採樣示波器正式推出。聯訊儀器成為大陸國內首家、全球第三家掌握該核心技術的企業，成功打破了國外壟斷。

直到現在，聯訊儀器是目前全球少數、大陸極少數量產供貨400G、800G、1.6T高速光通訊核心測試儀器的廠商，也是全球第二家推出1.6T光模塊全部核心測試儀器的廠商。客戶涵蓋中際旭創、新易盛及Lumentum等大陸海內外龍頭。

據招股書顯示，胡海洋直接持有公司20.55%股份，並通過聯睿光通（執行事務合伙人）間接控制7.46%，通過博恆睿哲（執行事務合夥人）間接控制6.83%，合計控制公司34.83%表決權。胡海洋身價達人民幣百億元。

胡海洋經歷是AI時代「賣鏟人」的標準歷程，從大公司出來的技術專家，在壯年時期選擇國產替代的艱困道路。雖然燒了幾年錢扭虧為盈，但這幾年趕上了AI爆發的窗口期，最終用了九年時間達到公司市值約人民幣千億元。這中間有本事，但也有時運，或許正如這一波AI創業者際遇，深耕技術下，掌握到風口，便能扶搖直上。