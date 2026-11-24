西方管理學者費德勒（Fred E. Fiedler）曾提出領導者的領導模式可分為任務導向和關係導向兩種。而部屬是屬於「任務導向型員工」或是「關係導向型員工」？身為主管又該如何領導統御？則會直接影響到企業的經營與績效。

中國歷史人物中，最經典且最具代表性的「任務導向型員工」當屬商鞅；「關係導向型員工」則以張良為代表，若能借古喻今，主管應讓這兩類型員工適時發揮所長，創造公司經營與成長。

「任務導向型員工」其核心焦點是以完成目標、工作績效、進度掌控及明確分工為第一優先；行為特徵是訂定清楚規範、明確了解何時、何地、如何執行任務以及追求效率與成果導向；職場特質是目標導向、雷厲風行、不畏阻力與追求極致的執行力。

商鞅，戰國時代衛國人，在秦國秦孝公的支持下推行變法，他不在乎既得利益者的反對，透過高壓的手段落實新政，徹底打破舊體制，在短時間內幫「公司」（秦國）拼出極高的績效，奠定富強基礎，史稱「商鞅變法」。

至於「關係導向型員工」，其核心焦點是以人際關係、團隊氣氛、部屬需求與身心支持為第一優先；行為特徵是注重雙向溝通、傾聽部屬聲音、建立互信，透過激勵與凝聚力來推動團隊運作；職場特質是具備友善、可信賴、包容力高、重視團隊合作且不具威脅性的特質。

張良，戰國時代韓國人，之後成為漢高祖劉邦的謀臣，是漢朝的開國元勳之一，低調圓融的智慧，乃為最完美的關係型典範；他非常擅長洞察人際關係與老闆（劉邦）的需求，總能在關鍵時刻給出精準建議，尤其是在鴻門宴上，他運用良好的人脈與機智協調各方關係，幫助劉邦化險為夷。

此外， 張良在功成名就後選擇退隱、謝絕賞賜，展現出高情商與不威脅主管的生存智慧，是「關係導向型員工」能得善終的最高境界。

值得一提的是，「任務導向型員工」的盲點是容易缺乏圓融、忽視組織政治，商鞅只看成果不看人情，雖然「使命必達」，卻因手段過於嚴苛而得罪了整個高層與基層；當最支持他的「老闆」（秦孝公）過世後，他便失去了保護傘，得罪繼任君王，也導致他死於非命；「關係導向型員工」的盲點則是往往會因為太在乎「人和」而模糊了工作界線或拖延進度。

因此，主管想精準管理部屬行為，先了解部屬若是屬於「任務導向型員工」的話，應給予明確的個人績效指標（KPI）與大方向，同時提醒跨部門的溝通與圓融，別為了「做事」而忽略了「做人」；部屬若是屬於「關係導向型員工」的話，須明確表達目標與後果，適合安排他們擔任組織的智囊、對外溝通協調的代表（例如人資、業務、公關），讓他們發揮「用關係解決問題」的長才。

換言之，要為管理方向定調、採取行動，或是要確認自己的管理風格時，可先用這兩種類型區分，讓不同的人放在正確的位置上，發揮最大的工作效率與效能。達到「群策群力，以竟事功」的管理真諦。