常有第一線同仁跟我提到，在拜訪客戶時，手機裡有其他客戶的LINE訊息進來。他很難一邊談話，一邊把每個群組看完。等到有空回頭看，才可能發現有急件等著處理，甚至遇到客戶生氣的狀況。他問我，AI能不能幫忙巡邏LINE，有狀況就先回覆？

「如果AI立刻完成你要求的事，客戶的問題真的就被解決了嗎？」我會繼續和第一線同仁討論，做這件事情的目的要解決什麼。

有時候我們以為解決了A狀況，就可以完成Ｂ目的，但不一定如此，可能只是要先解掉我們當下認為最困擾的行為，可是不見得能達到目的。

假設有位客戶下午要開會，早上傳LINE說報表匯不出來。AI馬上回「收到，我們會處理」，同仁暫時不用擔心漏回訊息。可是報表要是沒在會前送到，客戶還是得臨時想辦法。從客戶發訊息到拿到報表，中間到底在哪裡耽擱了？

以這個AI幫忙巡邏LINE的需求分析，先請同仁找出最近一則急件，問他「你當時有看到嗎？後來找了誰幫忙？」有時是隔了很久才有人看到，有時是早就有人讀了，卻得等承辦人回來才能處理。

碰到後一種情況，可以先安排一位代理人，讓同仁知道遇到急件要找誰。

漏看一則急件，可能只是那天特別忙，接著會請團隊再翻幾件同類紀錄；要是急件常被埋在一串對話裡，就可以挑一類來試。例如，請幾位同仁在公司核准的管道裡，試著用AI找出「報表匯不出來，下午開會要用」這類訊息，並提醒當班的人。

忙著拜訪客戶的同仁，可能因此少翻幾次群組。當班的人收到提醒，還要能接得下去。如果只看到「客戶很急」，他還是得找人問清楚。

提醒裡可以一起附上報表名稱和客戶要用的時間，讓當班的人核對後接手，由他回覆客戶、追蹤進度。這樣一來，原本只幫一位同仁省事的做法，也能讓部門交接更順。

試用前，我會先請同仁記下這類急件平常要等多久才有人接手。試過一段時間，用同樣的方式再看一次。人有沒有更早接手，報表有沒有趕在開會前送到，都可以拿來比。

也要看看原本省下的時間，後來有沒有花在核對或補資料上，免得第一線少做了，當班的人卻更忙。

處理幾次之後，團隊可能會發現，好幾位客戶都卡在同一個匯出功能。客戶成功同仁可以把紀錄拿給產品同仁，一起看看問題都在什麼情況下出現。

修正後，再留意這類求助有沒有變少。當客戶下次可以自己匯出報表，服務的改善就從這幾則急件擴及其他客戶。

下次同仁再問能不能讓AI幫忙回LINE，我會請他和主管先想一想，如果明天又收到同樣的急件，哪一步做得不一樣，客戶才不用等那麼久？這就是公司可以先拿來試的一件事。