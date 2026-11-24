教育是一個千年產業，其核心任務，是將人類已建立的知識、制度與方法有效傳承給下一代，因此教育產業自帶標準化與穩定性的特質，廣傳知識以增加激發創新發展的可能性。

創新需要突破框架、跨域碰撞與未知探索，然後藉由各領域知識，逐步落實，教育產業可說是引領創新最穩固的基石。而在AI所帶來知識取得容易的現在，教育產業傳遞知識的角色受到衝擊。

當學童碰到學習問題會透過AI快速探索解答，與上一代須爸媽解答或至圖書館查詢資料相較，可謂天差地別。

自我學習成為典範，那教育產業將來要如何能繼續引導創新？

何謂「創新」？狹義的創新往往建立在人類長期累積的基礎研究之上，再加上偶然的靈感與想像力，其形成過程難以複製，也難以透過標準化教育大量培養。

若從廣義的角度看，創新其實更常出現在「既有技術的重新組合與跨域應用」，也就是將A領域的核心技術或知識，應用到B領域，進而創造新的價值與市場。這種創新，奠基於視野、啟發與跨領域理解能力，而這種靈感與啟發是可以透過教育引導與培養的，當不同產業的知識彼此交流、碰撞，人們便更容易從既有技術中，看見新的可能性。

歷史上許多經典案例，都來自這種「再利用式創新」。例如著名的3M便利貼，源自於被公司認為失敗的弱黏性膠水技術，由於黏性不足，無法作為強力膠使用，直到後來有人將其應用在可重複黏貼的書籤與便條紙上，才創造出全球暢銷產品。

醫藥產業中也有常有類似案例，原藥品的副作用，反而成為治療的新方法，如近年熱門的減肥藥，其實源至於糖尿病藥物，研究人員發現其抑制食慾的副作用，才延伸出新的應用方向，開創出一個龐大市場。因此，創新未必來自完全未知的發明，也可能來自「重新理解已知事物」，而這種能力，正是教育能夠發揮影響力的地方。

教育的價值，不只是知識傳遞，還有建立連結與啟發視野。古文《師說》中提到：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」在AI當道的時代，教育產業應從傳統知識與技能傳授，進而著重於協助學習者理解問題、建立思考與判斷能力。

當AI能快速整理並提供大部分基礎知識傳授功能，教師可以將更多時間投入在引導學習者如何判斷資訊、如何理解不同領域之間的關聯、如何從既有知識中找到新的可能，學員對知識理解所需時間長短的不同，也將因為AI的到來，得到釋放，不再需要齊頭式的知識傳遞，可以專注於差異化的指導，進而達成「有教無類」與「因材施教」。

這也是為何近20年來，教育形式從傳統實體課程，到線上教學平台，再到近年透過VR進行飛行模擬、醫療訓練與化學實驗模擬，教育產業已不再單方面傳遞知識，而逐漸成為跨領域互動與體驗的平台，例如家庭教育方式，可加著重於反向提出問題，引領孩童從不同角度探討，透過互動及討論，培養獨立與跨域思考的能力。

教育產業不會消失，而是會重新定位聚焦，未來不再只是培養「標準答案的執行者」，而是培養能夠跨域理解、重新組合知識的人；教育產業將成為創新思維與跨域合作的催化者，也是推動創新創業的引領者，讓不同產業的核心能力彼此碰撞，並讓人們從已知中看見未知；創新創業的動力，也將從教育現場持續被孕育出來。