工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，AI算力擴張使電力成為台灣產業競爭的關鍵，綠電供給、電網建設時程與負載波動三大瓶頸，已直接影響出口接單與電網穩定。

他提到，工研院提出「發、儲、網、用、捕」五維系統級解方，讓資料中心由耗電負載轉為穩定電網的韌性資產。多項技術已進入實證或示範階段，工研院將以技術研發中樞、系統整合者與政策智庫角色，協助台灣建立低碳AI產業。

經濟日報將於12月2日舉辦「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、國泰投信、富邦投信協辦。

劉志文當天將以「綠色算力，永續能源」為題發表專題演說。他認為，面對AI算力狂潮，電力不該是限制產業發展的瓶頸，而是驅動國家基礎建設升級與產業轉型的催化劑。在此關鍵時刻，工研院積極發揮能源關鍵技術研發中樞、電力系統韌性「系統整合者」、能源轉型政策智庫與產業橋梁等三大戰略角色，致力將高科技產業對電力品質的高標準與付費意願，轉化為實質的產業動能。

透過引導並協助台灣電網、電力電子與能源管理系統的全面升級，工研院將促成「高算力帶動高韌性電網」的正向循環，進而為台灣打造出具備國際競爭力的「Low-carbon AI Industry（低碳AI產業）」生態系。

劉志文強調，工研院的戰略目標非常明確，不僅要幫助台灣AI產業「找綠電」、「省電力」，更要透過前瞻技術與系統整合，讓承載龐大算力的AI資料中心從高耗能負載，進一步轉化為支撐電網韌性的能源資產，成為穩定電網的「超級避震器」。

工研院提出「發、儲、網、用、捕」五維系統級解方，當電網面臨頻率、電壓或供需波動時，可透過儲能、電力轉換系統、智慧調度及可調負載等資源快速反應，協助削峰、需量調節與電網輔助服務，降低高密度算力對電力系統帶來的衝擊，讓「算力發展」與「電力韌性」由相互拉扯轉為互利共生的正向循環。

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