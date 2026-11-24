光鼎生技（6850）24日舉行法人說明會，董事長蔡守冠表示，公司將以自主毛細管電泳技術為核心，拓展六大檢測應用及試劑委託開發製造（CDMO）商機，隨著設備裝機量持續累積，耗材營收占比已由2020年的8%提升至26%，未來將深化國際合作，擴大試劑與耗材營收來源。

蔡守冠指出，光鼎生技深耕毛細管電泳（CE）技術逾20年，已建構完整的核酸與蛋白質分析平台，公司核心策略是將旗下Qsep系列產品打造為「生醫界Android」開放式平台，透過切換不同分析卡匣，即可滿足多元檢測需求，建立以設備銷售帶動試劑及耗材持續回購的營運模式。

光鼎生技此次法說會以「始於三箭，不止於三箭」為主軸，在既有生物科技研究、產業基因檢測及臨床診斷三大領域基礎上，進一步延伸六大核心應用，包括TADA-PCR試劑CDMO、Qsep Ultra免萃取現地檢測、PD1蛋白分析卡匣、cfDNA液態活檢、脊髓性肌肉萎縮症（SMA）遺傳帶因篩檢，以及Myco-STR細胞品質控管。

在CDMO業務方面，光鼎自主研發的專利TADA-PCR技術，具備單次檢測多重標的及非螢光探針試劑設計優勢，可縮短檢測試劑開發時程，並降低多重檢測成本。公司將透過開放式平台承接客戶試劑開發需求，進一步將研發合作轉化為長期試劑及耗材供應商機。

在蛋白質分析市場，光鼎推出PD1蛋白分析卡匣，採用預填膠體及卡匣式自動分析設計，相較傳統蛋白質凝膠電泳（SDS-PAGE），可簡化操作流程及縮短分析時間，藉此拓展既有核酸分析以外的市場。

在精準醫療領域，光鼎布局液態活檢及遺傳疾病篩檢兩大應用。其中，液態活檢透過iCatcher技術提升微量核酸回收率，結合Qsep檢測平台與TADA-PCR技術，兼顧檢測流程簡便性與靈敏度，鎖定癌症早期篩檢及術後監控需求。

SMA遺傳帶因篩檢則整合基因拷貝數與沉默帶因位點分析，公司規劃採取「台灣驗證、海外複製」模式，逐步拓展國際市場。此外，因應細胞治療品質管理需求，光鼎將短串聯重複序列（STR）分析與黴漿菌檢測整合，目標切入細胞治療品質控管流程，成為相關療程的品管標準。

展望未來，光鼎生技將持續深化與日本大塚集團及其他國際合作夥伴的關係，以自主檢測技術平台為基礎，結合全球通路及開放式CDMO服務，推動設備、試劑與耗材業務發展，逐步擴大經常性營收來源，朝全方位檢測平台發展。