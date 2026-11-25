AI浪潮推升經濟成長，但製造業就業人口持續萎縮，「缺工」問題仍舊嚴峻。主計總處統計，10月製造業就業人數降至296.2萬人，連四月下滑；以年度來看，自2020年起已連六年減少，未能扭轉減勢，凸顯經濟成長與製造業就業動能出現落差。

主計總處統計，10月就業人數1,164萬人，年增9,000人。細看各產業表現，製造業就業人數月減3,000人、年減2.2萬人；反觀服務業就業人數月增5,000人、年增2.8萬人，兩大產業就業明顯分化。

若拉長時間觀察，2014年製造業就業人數為300.7萬人，隨後逐年攀升，至2019年達306.6萬人，自2020年起反轉向下，2024年跌破300萬人大關，去年降至298.7萬人，今年前十月再降至297.2萬人，年減1.6萬人。

相較2019年高點，今年前十月製造業平均就業人數減少9.4萬人，但同期國內整體就業人數卻由1,150萬人增至1,164萬人，增加14.2萬人，顯現製造業就業人數占整體就業人口比重呈現下滑。

由於人力資源調查是以戶籍人口為調查母體，未涵蓋常住國內的外國籍人士，若對照納入外籍移工的「受僱員工薪資調查」，走勢則略有不同。2019年製造業受僱員工約288萬人，2020年略降至287.7萬人，隨後連兩年回升，2022年攀升至291.9萬人；2023年起再度下滑，2024年降至286.2萬人，去年則小幅回升至286.9萬人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，製造業僱用人數變化涉及勞動供給、國內外市場需求及景氣循環等多重因素。外需強勁、出口暢旺通常有助帶動企業增聘人力；反之，企業也會相應調整人力配置，仍須搭配各階段產業景氣及供需情勢，綜合研判製造業僱用人數變化。