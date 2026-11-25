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10月零售、餐飲營業額成長不如預期
經濟部昨（24）日發布10月零售業營業額4,401億元，餐飲業營業額901億元，雙創歷年同月新高；年增率分別為5.2%、0.7%，雖都是連九紅，但成長率不如預期。
經濟部表示，內需溫和成長，惟消費者物價指數（CPI）年增率已連六月突破2%，將抑制部分消費。
經濟部表示，受惠AI、高效能運算及雲端服務等科技應用商機續旺，帶動相關電子零組件及化學品出貨動能，10月批發業營業額為1兆8,606億元，年增49.5%，前十月營業額16兆4,472億元，年增42.2%。
經濟部統計處副處長陳玉芳表示，全年批發業有機會衝破20兆元，全年成長率將創歷史新高。
至於10月餐飲業營業額成長率僅0.7%，陳玉芳表示，主因去年10月高基期，使增幅相對小，另外，CPI年增率已連六月突破2%，抑制部分消費力道。
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