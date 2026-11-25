AI浪潮推升經濟成長，但製造業就業人口持續萎縮，「缺工」問題仍舊嚴峻。主計總處統計，10月製造業就業人數降至296.2萬人，連四月下滑；以年度來看，自2020年起已連六年減少，未能扭轉減勢，凸顯經濟成長與製造業就業動能出現落差。

2026-11-25 02:25