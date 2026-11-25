經濟部昨（24）日表示，受惠於AI應用拓展，加上半導體供應鏈擴充產能，10月工業生產指數151.3、製造業生產指數154.61，雙創歷年單月新高，年增率分別達29.8%、31.63%，皆呈連32紅，表現優於預期。經濟部預估今年全年工業、製造業生產將創歷史新高，有望年增逾二成，增幅將是16年新高。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，10月製造業生產表現優於預期，主因是「電腦電子光學製品業」中伺服器接單暢旺，生產強勁，較原先預期高出不少。

她強調，AI趨勢不變，需求仍大於供給，因此電子零組件業、電腦電子光學製品業生產持續暢旺，雙創歷年單月新高，分別年增25.39%及130.57%，分別呈連34個月、40個月正成長。

她指出，AI效益也外溢到傳產，受惠半導體產業積極擴產及相關材料需求熱絡，機械設備業、基本金屬業分別年增26.85%及10.55%；汽車及其零件業、化學材料及肥料業則因市場需求平緩，致分別年減3.92%及2.8%。

整體來看，10月製造業生產強勁，年增31.63%，增幅是2010年6月以來新高。累計前十月製造業生產年增22.88%。

外界關切11月輝達人事動盪是否影響製造業生產，陳玉芳表示，這項因素無法量化，儘管經濟部是在11月中旬進行廠商生產調查，但未有相關反映。調查結果顯示，按產值計算之動向指數49.9，預期11月生產指數將較10月少，其中電子零組件業、基本金屬業動向指數低於50。

陳玉芳解釋，11月電子零組件業生產減少，主要是預估手機生產呈遞減，至於基本金屬業預估相對保守，傳統鋼板等多為短單，恐難延續到11月。

經濟部預估，11月製造業生產指數落在150.08~154.72，年增22.2%至26.0%。估全年製造業生產指數約落在137.66，將創歷史新高，年增有望逾兩成。

展望未來，陳玉芳表示，AI及雲端服務等新興科技應用需求持續擴增，加上年終消費旺季需求挹注，製造業生產可望持續成長。