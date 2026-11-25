國發會副主委詹方冠昨（24）日表示，行政院規劃將生醫重新納入13項戰略產業，目標2029年開發至少50項關鍵藥品，2030年生技醫療產業年營業額達1兆元。

台灣生物產業發展協會昨日舉辦會員大會暨「生技新時代：AI浪潮下的創新與投資論壇」，聚焦國家產業政策、全球新藥投資、資本市場及AI生醫發展趨勢。

詹方冠昨受邀出席演講並指出，生醫過去是六大核心戰略產業之一，但未被納入五大信賴產業，行政院目前規劃將生醫重新納入戰略產業，聚焦智慧醫療、再生醫療及關鍵藥物國產化，強化醫藥供應韌性。

去年台灣生技醫藥產業營業額達8,301億元，政府目標2029年開發至少50項關鍵藥品、累計十項國產關鍵醫藥品上市，2030年產業年營業額突破兆元。

資金挹注方面，衛福部已獲國發基金匡列100億元投資額度，國發基金也將創業天使投資方案額度由50億元倍增至100億元，適用企業成立年限由五年放寬至八年。目前獲天使投資支持的企業逾300家，生醫為第二大投資領域，占比近20%。

生物技術開發中心（DCB）產業分析師黃薰儀指出，全球大型藥廠面臨重磅藥品專利到期、研發成本攀升等壓力，加速透過併購、授權及策略合作填補產品線缺口。

去年全球生物製藥併購金額達1,221億美元，年增137%，今年前三季更達1,389億美元；去年全球授權交易總值達2,743億美元，創近十年新高，今年前三季已達2,211億美元。

2028年將有五項年銷售額逾50億美元的藥品面臨專利懸崖，台灣新藥業者應掌握國際藥廠產品線缺口與開發時程，爭取合作商機。