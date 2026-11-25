中部豪宅龍頭聯聚建設董事長江韋侖昨（24）日表示，明年將推出兩大指標案，合計總銷約300億元，推案步調不受景氣波動影響。

儘管房市買氣低迷，但營建成本居高不下，整體房價不易大幅下修，其中，七期因供給有限，房價相對有撐，海線、北屯等供給量大的區域則另當別論。

聯聚建設昨日舉行由日本建築大師安藤忠雄設計的「童書之森・臺中」完工典禮，台中市長盧秀燕等各界人士出席。

針對近期房市景氣概況，江韋侖指出，近年營造成本直漲，房價下跌有難度，不過房市仍回歸供需基本面，像是供給量較大的海線區域，就會有價格修正的壓力，而核心地段則不受影響，表現可望相對穩健。

談到豪宅市場，江韋侖認為，受到這波房市景氣下行的影響並不大，且今年出現較為特殊的現象，部分高科技產業從業人員，受惠科技股大漲，個人財富快速累積，因而具備購置豪宅的能力。

至於台股資金是否大舉流入豪宅市場，江韋侖坦言，目前確實有部分客戶有意將股票獲利轉換為不動產資產，但整體規模並未特別大，主要是部分投資人對股價仍有更高期待。