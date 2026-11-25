晶華（2707）全球擴張，多路並進。董事長潘思亮昨（24）日表示，集團收購美國舊金山指標性百年飯店案，預計12月底完成交易，明年新北林口晶英、林口捷絲旅及日本大阪捷絲旅心齋橋二館也將陸續開幕，旗下飯店數將增至18家、客房數突破2,800間，營運規模再攀峰。

晶華此次海外布局最大亮點，是以3,000萬美元收購舊金山馬克霍普金斯洲際飯店（InterContinental Mark Hopkins），相較前手購入價格的2億美元，相當於僅1.5折，展現晶華掌握國際商用不動產價格修正契機、逆勢擴張的企圖心。潘思亮預計2029年起可望有較顯著的獲利貢獻。

國內市場方面，晶華瞄準林口科技產業聚落發展商機，與東森合作的林口晶英酒店及林口捷絲旅，預計明年中同步開幕，透過高端及都會型旅宿雙品牌搶市，兩案均採委託經營模式，以較低資本投入擴大營運規模。

日本市場則將進一步深化布局，大阪捷絲旅心齋橋二館預計明年開幕，首度導入全套房概念，配置大坪數客房及小廚房，搶攻家庭旅遊及中長期住宿市場，擴大海外客源。