凱基金控（2883）旗下子公司中華開發資本持續響應國發會長期推動的地方創生政策，今年邁入第四年。在過去扎實的基礎上，今年以「新培力、歷練深化」雙軌模式注入新動能，秉持「公私協力」的行動模式，推動台灣城鄉朝向均衡與永續的未來邁進。

除延續獎勵金計畫支持團隊外，今年更首度推出「企業禮盒開發專案」，鼓勵歷屆團隊跨域合作、打造更契合企業採購需求的在地優質產品。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本在台灣擁有超過65年的投資經驗，始終秉持扶植台灣產業、助人興業的精神支持地方創生團隊。今年特別邀請KKday、新光三越等指標性企業夥伴加入，由業界翹楚提供寶貴的消費市場經驗，成為地方創生的貴人，陪伴地方團隊「多走一哩路」。

開發資本獎勵金計畫總顧問、政治大學X實驗學院兼任副教授林承毅表示，評選重視「與企業後端的協作性、議題的公共性、行動的持續性，以及專案的成熟度」。今年脫穎而出的八組團隊來自不同縣市，涵蓋北、中、南、東與離島，產品或服務展現極高的市場成熟度。

其中，台北陽明山「草山好土氣工作室」與花蓮「砂卡礑自然農莊」透過多年深耕蹲點，逐步發展出嶄新的文化體驗與服務；台中「日南稻站」與馬祖「小柒咖啡」致力轉譯並重新詮釋在地文化，落實空間、活動與地方的深度串聯；宜蘭「大禾蜜工坊」以特殊蜜推動台灣蜂味，兼具保育與ESG採購價值；台南「漢菓方」則翻轉漢方傳統觀念，為在地特色產品開創嶄新格局；澎湖「洋洋墨水工作室」將無形文化資產具象化、物件化；彰化「雷打石時農行銷」則從社區議題切入，將萃取小花蔓澤蘭的精油殘渣化為照亮長者夜路的一盞燈。

南怡君強調，除加碼挹注獎勵金外，開發資本更期盼從企業角度出發，提供有別於政府及創生團隊的資源，並引入利害關係人建構培能及陪伴網絡，鼓勵行動者勇敢實踐夢想。