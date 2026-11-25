在經濟部科專計畫支持下，研發法人機構於2026年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），共有九項技術獲獎，包括工研院三項、紡織所三項、資策會二項及車輛中心一項，涵蓋創新製程、淨零永續、AI應用、資通訊等領域。與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室、麻省理工學院林肯實驗室等國際重量級研發機構並列獲獎。

經濟部表示，創新研發是推動台灣產業升級與強化國際競爭力的核心動能，經濟部透過科技專案支持研發法人深耕前瞻技術，加速科研成果產業化。今年經濟部支持的研發成果連續19年榮獲全球百大科技研發獎，累積達112項。

回顧歷年有九成技術已成功技轉或衍生新創，如工研院開發「MOSAIC 3D AI 晶片」，攜手力積電打造高效能邏輯與記憶體3D堆疊整合晶片；紡織所研發之「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，與暄達醫學科技、野熊科技及暢泰機械等企業合作，皆是科研落地、賦能產業的典範。

本年度獲獎技術亦全數與業者對接，全面引領AI、半導體與綠色永續等領域創新。

在今年獲獎技術中，工研院「IonTwin半導體離子佈植數位雙生技術」，運用AI將製程模擬參數產生時間從四至五小時大幅縮短至僅需10秒，已應用於一線晶圓製造大廠。

另外，「N₂O-CAT：半導體低碳高效N₂O淨化技術」突破傳統半導體電熱廢氣處理設備對氧化亞氮（N₂O）去除率僅約10%的限制，運用創新低溫觸媒技術，在攝氏500度以下將N₂O去除率提升至逾99%。已攜手臺禹科機完成原型設備及測試驗證，並可整合既有半導體廢氣處理設備，協助產業降低碳排與導入成本。

紡織所以「超越單一材質：一步式分離與脫色將鞋廠高難度廢棄物轉化為製造級rPET」，突破複合鞋材回收難題，可一步式去除膠黏劑並分離不同材料，並將廢棄鞋材轉化為純度99.5%、脫色率99%的再生聚酯（rPET），重新應用於紡織及鞋材製造，整體循環鞋製造可降低整鞋碳排放74.6%。已攜手遠東新世紀、總成實業及光威國際，串聯鞋材回收再生產業鏈。