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漢來日月行館 新專案吸睛
搶攻年底高端度假客流，漢來日月行館迎來開幕二周年，瞄準雙12購物熱潮，推出兩大限量住房專案，其中，3.48萬元湖景客房買一送一，另一款一泊二食專案售價29,999元，再加贈總價值逾1.5萬元好禮，提前布局明年住房商機。
漢來日月行館被譽為「全台最美的湖畔美術館」，坐擁日月潭湖景，結合溫泉、藝術及精緻餐飲，頗受企業界人士青睞。此次周年慶兩大住房專案合計限量50組，將於12月12日中午12時以住宿券形式開賣，售完為止。
其中，「雙倍美好・成雙成對」住房專案售價34,800元，限量十組，旅客可選擇「買一晚送一晚」，連續入住湖景客房兩晚，或是「買一間送一間」，與親友同日入住兩間湖景客房，換算每房每晚僅17,400元。
兩種住房方案均包含每房雙人早餐，以及中式套餐或西式半自助式晚餐擇一，無論是夫妻度假或親友結伴出遊，均可依需求彈性安排。
另一款「日月相伴・美好成雙」住房專案限量40組，售價29,999元，包含湖景客房住宿一晚、雙人早餐及晚餐，另贈總價值逾1.5萬元好禮，包括單人60分鐘SPA療程、紅酒、特製行李吊牌及6,000元住宿抵用券。
其中，住宿抵用券可於下次預訂一泊二食專案時全額折抵，藉此提高旅客回訪意願。同行第二位旅客加購相同SPA療程可享八折優惠，若遇SPA預約額滿，則改贈星空酒廊午間套餐兩客。
漢來日月行館此次周年慶同步於12樓打造「日日好日，月來月美」文化走廊，透過歷史影像及建築動畫影片，呈現日月潭歷年來的發展與湖畔生活樣貌，將在地文化融入住宿體驗，強化高端度假市場差異化優勢。
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