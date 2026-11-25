ＡＩ浪潮推升經濟成長，但製造業就業人口持續萎縮，「缺工」問題仍舊嚴峻。主計總處統計，十月製造業就業人數降至二九六點二萬人，連四個月下滑；以年度來看，自二○二○年起已連六年減少，未能扭轉減勢，凸顯經濟成長與製造業就業動能出現落差。

主計總處統計，十月就業人數一一六四點四萬人，年增九千人。細看各產業表現，製造業就業人數月減三千人、年減二點二萬人；反觀服務業就業人數月增五千人、年增二點八萬人，兩大產業就業明顯分化。

若拉長時間觀察，二○一四年製造業就業人數為三百點七萬人，隨後逐年攀升，至二○一九年達三○六點六萬人，自二○二○年起反轉向下，二○二四年跌破三百萬人大關，去年降至二九八點七萬人，今年前十月再降至二九七點二萬人，年減一點六萬人。

相較二○一九年高點，今年前十月製造業平均就業人數減少九點四萬人，但同期國內整體就業人數卻由一一五○萬人增至一一六四點二萬人，增加十四點二萬人，顯現製造業就業人數占整體就業人口比重呈現下滑。

由於人力資源調查是以戶籍人口為調查母體，未涵蓋常住國內的外國籍人士，若對照納入外籍移工的「受僱員工薪資調查」，走勢則略有不同。二○一九年製造業受僱員工約二八八萬人，二○二○年略降至二八七點七萬人，隨後連兩年回升，二○二二年攀升至二九一點九萬人；二○二三年起再度下滑，二○二四年降至二八六點二萬人，去年則小幅回升至二八六點九萬人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，製造業僱用人數變化涉及勞動供給、國內外市場需求及景氣循環等多重因素。外需強勁、出口暢旺通常有助帶動企業增聘人力；反之，企業也會相應調整人力配置，仍須搭配各階段產業景氣及供需情勢，綜合研判製造業僱用人數變化。

服務業方面，二○一九年國內服務業就業人數為六八四點九萬人，占整體就業人數比重約百分之五十九點六，至今年前十月已增至七一二點九萬人，占比升至百分之六十一點二，意味國內每十名就業者中，已有逾六人從事服務業。