全球AI投資熱潮，新一波頂級商務客湧入台灣，並帶動高端飯店住房需求及房價同步走揚。因此，晶華（2707）今年住房業績已呈雙位數成長。董事長潘思亮看好，台灣AI榮景可看到兩年後，而飯店業將迎來新一波AI商務觀光紅利。

台北晶華酒店昨（24）日攜手國際精品品牌路易威登（Louis Vuitton）舉行耶誕樹點燈儀式，透過精品與節慶布置營造奢華氛圍，揭開歲末消費旺季序幕。

對於輝達董事長黃仁勳回歸，潘思亮也正面看待，他認為這是今年感恩節及耶誕節最好的禮物，這個好消息讓台灣未來兩年的經濟前景更加明朗。潘思亮強調，早在2017年他即提出「台灣黃金30年」，如今隨著AI產業崛起，相關趨勢正逐步實現。

潘思亮指出，從全球資料中心建置到AI硬體採購，台灣有不可取代的供應鏈優勢，隨國際科技大廠加大投資力道，台灣國際能見度及重要性也增加，相關經濟效益正加速向觀光服務業擴散。

潘思亮觀察，近年來台國際商務客不僅數量增加，企業主管的位階、消費力及商務預算也同步提高。除了傳統科技產業的供應鏈洽商，量子運算等前瞻科技領域的國際論壇、學術交流及會展活動也愈來愈多，為頂級飯店創造住宿、宴會等商機。

晶華已率先感受到這波紅利，今年住房業績呈雙位數成長，台北晶華今年上半年平均房價較去年成長約一成，第2季住房率達83.9%。