全球生醫投資市場回溫，今年上半年台灣生醫IPO募資年增62%，前三季製藥併購金額更超越去年全年。國發會副主委詹方冠24日表示，行政院規劃將生醫重新納入13項戰略產業，目標2029年開發至少50項關鍵藥品，2030年生技醫療產業年營業額達1兆元。

台灣生物產業發展協會24日舉辦會員大會暨「生技新時代：AI浪潮下的創新與投資論壇」，由資誠聯合會計師事務所協辦，聚焦國家產業政策、全球新藥投資、資本市場及AI生醫發展趨勢。

詹方冠指出，生醫產業過去是六大核心戰略產業之一，但未被納入五大信賴產業。行政院目前規劃13項戰略產業，將重新納入生醫產業，未來聚焦智慧醫療、再生醫療及關鍵藥物國產化，並強化醫藥供應韌性。

詹方冠指出，2025年台灣生技醫藥產業營業額達8,301億元，政府目標為2029年開發至少50項關鍵藥品、累計十項國產關鍵醫藥品上市，2030年生技醫療產業年營業額達1兆元。

在資金挹注方面，衛福部已獲國發基金匡列100億元投資額度，目前正進行搭配投資對象的徵選。此外，國發基金也將創業天使投資方案額度由50億元倍增至100億元，適用企業成立年限由五年內放寬至八年內。目前獲天使投資支持的企業已有300多家，其中生醫為第二大投資領域，占比接近20%。

國際市場方面，生物技術開發中心（DCB）產業分析師黃薰儀指出，全球大型藥廠面臨重磅藥品專利陸續到期、研發成本攀升等壓力，正加速透過併購、授權及策略合作填補產品線缺口。

根據DCB統計，去年全球生物製藥併購金額達1,221億美元，年增137%，今年前三季更達1,389億美元；去年全球授權交易總值達2,743億美元，創近十年新高，今年前三季已達2,211億美元。

黃薰儀指出，2028年將有五項年銷售額逾50億美元的藥品面臨專利懸崖，台灣新藥公司除具備創新技術，更須掌握國際藥廠產品線缺口與開發時程，強化臨床價值及商品化差異，以爭取國際合作機會。

資誠生醫產業主持會計師黃珮娟表示，今年上半年全球生技醫療IPO募資達99億美元，年增62%，資金主要聚焦癌症治療、GLP-1減重藥物、雙特異性抗體及AI新藥開發平台等領域。

截至今年10月底，台灣上市、上櫃生技醫療類股平均本益比分別達60.70倍及41.33倍，均高於各自市場平均水準。國內上市櫃生技公司累計達160家，總市值約1.66兆元。今年前十月生醫IPO募資約59億元，後續募資約56.8億元，已有十家生醫新股掛牌。

黃珮娟認為，台灣資本市場具備本益比高、交易活絡等優勢，適合中小型企業掛牌，並採取分階段募資策略。已進入商業化、取得CDMO訂單、新藥邁入臨床後期或具國際授權成果的企業，較易獲市場青睞。

生物產協理事長劉理成表示，台灣生技企業除持續深化研發實力，更應及早掌握國際藥廠合作需求與投資方向，透過產業與資本市場資源鏈結，將創新成果轉化為具國際競爭力的產品。