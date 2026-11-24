黃仁勳回歸，台股24日盤中大漲逾3,300點，指數一度衝上4萬點，AI及半導體產業利多帶動投資市場熱絡，但股市狂飆，民間消費卻未必同步升溫。

台中市商業會理事楊光正指出，股市短期上漲不代表民眾消費能力跟著增加，真正影響內需市場的，仍是家庭可支配所得、薪資成長及消費信心。

近期台中從公益路到七期商圈，多家經營多年的餐飲名店接連歇業，甚至出現頂讓消息，反映部分業者仍面臨經營壓力。

楊光正表示，股市波動對不同家庭的影響並不相同，尤其部分民眾將退休金投入股市，當持股市值大幅縮水，可能產生財富減少的感受，進而降低外出聚餐、購物等消費意願。即使近期台股受到AI及半導體產業利多激勵，出現強勁反彈，也不代表每個家庭的財務狀況都跟著改善。

他指出，這波股市上漲主要受惠於AI及半導體產業發展，全球資本支出與供應鏈訂單帶動科技股表現，但科技產業的成長不一定能立即轉化為餐飲、零售及生活服務業的營收。

對一般家庭而言，日常生活開銷、物價及收入才是影響消費決策的重要因素，當薪資沒有明顯增加，民眾自然會更加謹慎安排支出。

台中餐飲市場近期接連傳出歇業消息。經營11年的NINI尼尼義大利餐廳公益店，因為租約到期，已於10月31日結束營業；位於五期，經營14年的bistro88義法餐酒館公益店也已退場。

位於七期、曾連續六年入選《米其林指南》的響海鮮，則因公司內部重組，於11月20日停止營業，並對外徵求頂讓。

此外，北屯老字號仙園海鮮會館已於10月11日結束營業；壽司美登利台中LaLaport店因百貨租約到期，最後營業日為11月30日；金寶茶餐廳館前店則因租約期滿及人力短缺，預計明年3月15日結束營業。

從公益路到七期，再到百貨商場，多家知名餐飲品牌接連退場，讓台中餐飲市場經營環境受到關注。

不只餐廳，近期也有餐飲、美髮及服飾業者在社群平台Threads分享生意轉淡的情況。有火鍋業者表示，往年此時已進入冬季旺季，今年平日營收卻仍像淡季，原本預期冬季能帶動業績，實際消費狀況卻不如預期。

部分業者也面臨租金、人事及營運成本壓力，在營收不如預期的情況下，經營挑戰更加明顯。

根據經濟部統計，今年前九月餐飲業營業額達8,266億元，較去年同期成長4.09%，整體產業營收仍呈現成長，但總體數據不代表每家店都能受惠。不同品牌的營運成本、租金、人力配置及客群消費習慣各異，個別業者仍可能面臨客源減少與成本增加的雙重壓力。

楊光正認為，台股單日大漲固然受市場關注，但後續仍須觀察國際政經情勢及美國政策變化，不能以短期股市表現判斷民間消費已經復甦。

他說，AI及半導體產業帶動的財富效應，能否進一步擴散至一般家庭與傳統服務業，仍有待觀察。對餐飲及零售業者而言，股市指數創高並不是營收保證，民眾口袋是否有錢、是否願意消費，才是支撐內需市場的重要關鍵。

曾連續六年入選《米其林指南》的響海鮮，於11月20日停止營業，並對外徵求頂讓。業者／提供