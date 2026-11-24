日本建築大師安藤忠雄設計的兒童圖書館「童書之森・臺中」24日舉行完工典禮，該案由聯聚建設投入興建，歷經一年半施工正式亮相。聯聚建設董事長江韋侖表示，全案工程造價從初估2億多元一路攀升至近5億元，每建坪造價約100萬至200萬元，遠超一般頂級豪宅。此外，聯聚未來每年還將投入2,500萬至3,000萬元營運經費，預計至少營運12年。

今日完工典禮冠蓋雲集，包括台中市長盧秀燕、總統府資政陳忠源、逢甲大學董事長高承恕、總統府前秘書長李大維、台灣兒科醫學會理事長傅雲慶及知名律師謝震武等均出席見證，安藤忠雄也透過越洋錄影致詞，分享建築完工的感想與對孩子的期許。

江韋侖受訪時透露，當初市府曾尋求多方協助，但考量工程難度、預算、工期及不得冠名等限制，不少人打退堂鼓，最初工程造價估計2億多元，隨各項成本增加，如今已逼近5億元。若換算每建坪造價會嚇死人，主要是橢圓形建築施工難度高，光是模具製作就相當費工。

為克服特殊造型帶來的施工挑戰，聯聚工程團隊打造六座一比一實體牆面模型，透過反覆實測優化澆置流程，並邀請燈光設計大師姚仁恭參與。江韋侖強調，聯聚是以博物館、美術館的等級打造這座兒童圖書館。

「童書之森・臺中」以「為未來孵的蛋」為設計理念，橢圓形清水模建築透過中央天井引入自然光，館內以環繞式書牆及不同高度的閱讀角落，打造如走進書本森林般的探索體驗；戶外則種植上百株喬木，包括三棵百年大樟樹，並設置安藤忠雄設計的經典青蘋果雕塑。

江韋侖表示，興建過程最大的挑戰在於溝通，日本團隊的設計與台灣施工習慣有所不同，為了在一年半內順利完成工程，團隊全力遵循安藤忠雄的設計。安藤忠雄雖未曾親自到工地，卻信任聯聚能將建築原汁原味地呈現。

除了近5億元的工程造價，後續營運也是一筆不小的支出。江韋侖透露，原先希望尋找其他基金會接手營運，但最終未能找到合適對象，因此決定由聯聚自行投入資源，每年營運經費估計2,500萬至3,000萬元，並將結合企業內部人力及資源，維持圖書館長期運作。

「童書之森・臺中」預計2027年5月7日正式對外開放，館藏規劃約1萬冊，未來由聯聚文教基金會負擔營運費用，與台中市政府合作，每年舉辦上百場兒童閱讀活動，並邀請偏鄉原住民孩子參與。

江韋侖強調，建築完工不是終點，而是繼續把品質做好的起點，距離正式開館還有近半年時間，聯聚將持續檢視數百項細節，期盼打造全球同類型童書圖書館中的頂尖作品，為台中的孩子留下一座國際級閱讀殿堂。