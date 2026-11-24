昇恒昌基金會以「循著日常之物，讀懂一座島」為主題，舉辦「島嶼同行社會創新暨地方創生策展」，規劃風土、感知、職人、初心等四大策展主題，分別於桃園國際機場、台中及高雄機場三大機場展出。從日常商品、原料、工具與工藝出發，呈現各地特色物產、品牌故事及製作過程，帶領旅客從生活選物認識台灣。

昇恒昌基金會表示，此次策展攜手經濟部中小及新創企業署及供應商夥伴，在桃園、台中及高雄三大機場打造「島嶼同行」四大展區，透過在地品牌、職人工藝與地方故事，讓國內外旅客在候機與移動間認識台灣各地產業與文化。展覽串聯各地特色品牌，呈現土地與職人共同累積的產業故事。

來自嘉義阿里山的鄒築園，透過高山風土與科學化栽培，發掘台灣特色咖啡品種，展現阿里山咖啡的獨特風味；宜蘭橘之鄉則深耕金棗產業逾三十年，承襲傳統蜜餞工藝，結合在地農民契作與友善栽培，延續每顆果實的價值。從一杯咖啡到一顆金棗，讓旅客看見台灣不同產地的風土特色與職人精神。

昇恆昌總經理江建廷指出，昇恆昌透過機場通路引進各地特色商品，長期與超過150家台灣在地品牌合作，每年銷售逾700萬件台灣商品，2025年起，昇恆昌攜手台灣永續品牌與在地小農，帶領同仁走入產地，透過志工服務及實地體驗認識地方產業。

江建廷表示，今年進一步邀請消費者參與，結合機場展覽、特色商品共創及通路展售，讓台灣優質品牌從產地延伸至國際市場，增加在地商品接觸消費者的機會。未來將持續串聯政府、企業及地方品牌，從產地參與、商品合作到展覽與通路推廣，支持台灣在地產業發展，讓更多地方特色與故事透過國際機場走向世界。

昇恒昌基金會指出，此次展覽亦結合經濟部中小及新創企業署Buying Power相關資源，於桃園機場第二航廈鄰近C5R候機室設置特展及C10候機室旁設置「島嶼同行」展區，並透過文萃市集展售相關商品，提供社會創新品牌展示與拓展市場的機會。

昇恒昌基金會舉辦「島嶼同行社會創新暨地方創生策展」，昇恆昌免稅商店總經理江建廷（中）聆聽阿原肥皂業者說明原料。記者黃仲明／攝影