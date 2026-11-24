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影／台北晶華攜手路易威登 點亮全台室內最高的聖誕樹
台北晶華酒店24日攜手路易威登，點亮位於一樓中庭、全台室內最高的聖誕樹。
聖誕佳節即將到來，點燈儀式由晶華國際酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正，與路易威登台灣區總經理Prashant Mahboobani、品牌合作主廚須賀洋介（Yosuke Suga）以及台北歐洲學校執行長David Mansield帶領倒數，樹燈由下而上依序亮起、層層環繞樹身的小火車也陸續啟動，在台北歐洲學校合唱團〈We Wish You a Merry Christmas〉的祝福歌聲中，揭開晶華聖誕佳節的序幕。
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