日本建築大師安藤忠雄設計、聯聚建設投入近5億元興建的「童書之森・臺中」，24日舉行完工典禮。聯聚建設董事長江韋侖會後受訪表示，一座城市的偉大，不只在於今天蓋了多少建築，更在於為下一代留下多少希望。

從豪宅、頂級商辦到兒童圖書館，聯聚這次選擇了一條不以獲利為目的的路。江韋侖透露，當初市府曾尋求多方協助，但因預算、工期及不得冠名等限制，不少人打退堂鼓，工程造價也從最初估計的2億多元，一路攀升至近5億元。

「錢再怎麼花，還是這樣子而已。」江韋侖說，人生走到這個階段，總是要做一些對社會有意義的事情，因此決定接下這項充滿挑戰的任務。後來得知沒有基金會願意接手營運，更毅然決定，那就自己來做。

歷經一年半興建，這座以「為未來孵的蛋」為設計理念的橢圓形清水模建築，今日正式揭開神秘面紗。為克服特殊曲線的施工難度，工程團隊打造六座一比一實體牆面模型，反覆測試，並邀請燈光設計大師姚仁恭參與，以博物館、美術館等級打造孩子的閱讀空間。

不過，對聯聚建設而言，建築完工並不代表任務結束。江韋侖表示，建築完工不是終點，而是繼續把品質做好的起點。從孩子伸手會摸到的每一處，到坐下來翻書的每一個角落，甚至是家長接送孩子的安全問題，都是聯聚接下來要反覆檢視的細節。

今日活動上，安藤忠雄也透過越洋錄影分享對孩子的期許。安藤忠雄表示，即使身處AI時代，閱讀仍然重要，能讓人不斷深化思考，期待這座圖書館能孕育出勇敢探索新世界的孩子。

「童書之森・臺中」預計2027年5月7日正式對外開放，館藏規劃約1萬冊，未來由聯聚文教基金會負責營運，江韋侖表示，預計每年投入2,500萬至3,000萬元，舉辦上百場兒童閱讀活動，並邀請偏鄉原住民孩子共同參與，另外他也特別承諾，集團將至少投入12年營運。

從打造城市天際線，到為孩子留下一片閱讀森林，江韋侖想留下的，不再只是一棟令人仰望的建築，而是一個讓孩子可以自由探索、勇敢想像未來的地方。這座斥資近5億元打造的童書之森，也成為聯聚送給城市下一代的一份禮物。

聯聚建設董事長江韋侖。記者朱曼寧／攝影