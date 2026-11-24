英國皇室御用殊榮TWININGS 24日舉辦【璀璨茶宴·風華盛啟】320周年暨冬季禮盒媒體發布會，特別邀請品牌第十代家族傳人— 史蒂芬．唐寧先生（Stephen Twining）與法式高訂刺繡藝術家Mowa共同揭開TWININGS風華新篇章。

承襲三世紀的調茶工藝與深厚底蘊，英國皇室御用TWININGS唐寧茶，於 2026 年正式迎來品牌創立 320 周年的輝煌里程碑。為慶祝跨越世代的優雅茗香傳奇，並揭開歲末節慶序幕，現場不僅由唐寧先生親自展演精湛的英式拚配工藝，更隆重發表由Mowa跨界操刀主視覺的「唐寧璀璨茶宴禮盒」與「唐寧金織茶韻禮盒」兩款周年紀念限定新品，將英倫生活品味交織法式高訂美學，為歲末贈禮注入璀璨新意。

自1837年獲維多利亞女王授予首份皇室御用認證以來，唐寧茶持續為歷任英國君主供應茶品，時至今日再獲查爾斯三世國王授予皇室御用殊榮，見證唐寧茶長久以來對品質與工藝的堅持。

而成就唐寧茶三世紀經典傳承的核心，正是品牌引以為傲的「拚配工藝」：面對茶葉因產地、季節與氣候而產生的自然變化，唐寧調茶大師(Master Blender)憑藉深厚專業與敏銳感官，透過精準拚配融合不同茶葉的色、香、韻，調和出層次豐富而平衡的風味，更讓英倫早餐茶、皇家伯爵茶等經典茶款跨越產季與年份，始終呈現熟悉而一致的風味，這正是唐寧拚配工藝的精髓。

此次唐寧家族第十代傳人史蒂芬．唐寧（Stephen Twining）特別遠道訪台，自年輕時期就展現對茶的熱愛，歷經長達10年的嚴謹歷練，累積深厚的調茶專業，於現場親自展演世代相傳的拚配工藝。更從皇家伯爵茶（Earl Grey）與仕女伯爵茶（Lady Grey）誕生的經典故事，帶領現場貴賓一窺TWININGS逾三世紀的調茶哲學。

史蒂芬．唐寧，「從18世紀為貴族量身訂製茶款，成為上流社會社交場合中的重要飲品，到今日將經典茶款帶到世界各地，時代在改變，人們喝茶的方式也在改變，但我們始終希望透過一杯好茶，帶給人們美好的品飲時刻。對唐寧而言，這不只是一門工藝，這正是320年來一路傳承至今的初心。」

迎接320周年璀璨時刻，TWININGS唐寧茶特別攜手法式高訂刺繡藝術家Mowa以細膩立體的刺繡工藝展開一場跨界藝術創作。Mowa運用不同色彩、線材與針法層層交織，將英倫節慶的華麗氛圍與唐寧茶淬鍊三世紀的底蘊巧妙縫合，繡成一幅充滿想像力的「璀璨奇幻茶會」。

畫面以品牌發源地倫敦216 Strand Shop經典建築為中心，由門口緩緩流洩而出的金色絲線象徵縈繞茶香，一路延伸至金燦茶湯自精緻茶壺傾注杯中的瞬間；皇家騎士、白兔、孔雀與花豹等奇幻角色循香而來，共赴繁花盛開的茶會盛宴，交織出英倫風華、馥郁茶韻與奇幻想像的華麗篇章。

創作根植於浪漫主義、深信人心深處情感皆真實存在的法式高訂刺繡藝術家Mowa，偏愛以超現實手法讓夢境幻想在現實裡綻放；她表示：「『Every stitch preserves the spirit of life』——每一針都能留住美好瞬間。這次我將調茶工藝追求平衡與極致的精神融入創作，讓唐寧茶320年的雋永底蘊化為永恆。」

唐寧茶320週年刺繡紅包袋共三款由左至右為「騎福迎春」、「雀躍生金」及「豹喜臨門」。業者／提供

唐寧家族第十代傳人史蒂芬．唐寧與法式高訂刺繡藝術家Mowa，共同呈獻TWININGS 320週年限定禮盒。業者／提供