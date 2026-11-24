永慶房屋豪宅銷售繳出亮眼成績。統計今年前十月，永慶房屋雙北市豪宅成交超過140戶，相當於每2天就成交1戶，此外台北市豪宅成交量較去年同期成長逾三成，新北市也成長逾兩成。其中，「世界明珠」成交5戶，「台北之星Diamond Towers」、「溫州院」等多個指標社區各成交3戶。成交區位則涵蓋仁愛敦南、大直、天母、南港經貿園區，以及新板特區、新莊副都心等，展現社區經營深度與跨區銷售廣度。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋今年前十月雙北豪宅成交量同步成長，多個指標社區也有多戶成交成果。其中，南港區「世界明珠」成就成交5戶，成交總價介於1.3億元至1.6億元；大安區「台北之星Diamond Towers」成交3戶，總價介於3億元至3.6億元，「溫州院」也成交3戶，總價介於8,700萬元至1.1億元，呈現不同總價層級的銷售實力。此外，中山區「德運京鼎」、內湖區「双湖匯」則各成交3戶。至於新北市部分，永和區「吉美一品花園」成交3戶，「三輝雙子星」以及新店區「養心殿」與板橋區「橋峰」也都各成交2戶，

陳賜傑指出，上述9個豪宅社區合計成交26戶，是永慶雙北豪宅交易的部分代表實績，能在多個指標社區促成多戶交易，反映出永慶房屋的經紀人對產品、行情與客戶需求的持續掌握，也讓社區經營與買方媒合能力有了具體成果。

永慶的豪宅銷售實績也不僅有上述的豪宅社區。陳賜傑表示，台北市從仁愛敦南周邊的「敦化雙星」、「富邦藝樹」，到大安森林公園周邊的「安峰」、「九野」，皆有成交；大直則涵蓋「首泰大直」、「明水富御」及「帝景水花園」系列，天母一帶則包括「天母星鑽」、「遠雄陽明」，以及士林官邸、芝山周邊的「太子華威」、「花園官邸」等，成交版圖從市中心延伸至不同特色的住宅聚落。南港除「世界明珠」外，經貿園區的「大同璽苑」、「華固天匯」、「宏盛我城」及「日升月恆」，也有成交紀錄，呈現公園景觀、重劃住宅與不同生活圈的交易廣度。

新北市部分，陳賜傑說明，除了新板特區的指標豪宅「橋峰」，永慶也在「畫世紀」、「馥華艾美」，以及府中、新板周邊的「馥華雲鼎」等指標社區促成交易；新莊則涵蓋副都心的「遠雄九五」、頭前重劃區的「吉泰美」。此外，從永和竹林路的「吉美一品花園」、仁愛公園周邊的「三輝雙子星」，到新店區公所生活圈的「養心殿」、七張及寶橋路周邊的「玉上園」，也都有成交成果，展現新北不同區位的銷售實力。

陳賜傑表示，高資產客戶的購屋需求多元，從自用到資產配置，對區位、坪數、格局、景觀及社區管理各有考量。永慶房屋透過直營店網與跨店合作，串聯各區物件、買方需求及市場情報，協助買方比較不同產品，也為屋主尋找合適客群。永慶房仲網另設有「高資產專區」，讓客戶更便利地搜尋、篩選心儀住宅，再由專人依需求進一步介紹，提高選屋效率。

最後，陳賜傑總結，從雙北豪宅成交量成長、多個指標社區多戶成交，到不同豪宅聚落與住宅生活圈的交易成果，展現永慶長期深耕豪宅社區、累積客戶與整合資源的服務實力，持續為高資產客戶創造合適的買賣機會。