許多企業推動永續時，習慣先提出減碳、減廢等數字，再透過形象廣告對外宣傳。然而，企業說了很多，這些數字卻未必能引起外界共鳴。MARKiT聚好策略顧問創辦人黃君鼎（Francis）觀察，問題常不在企業沒做事，而是溝通停留於形象包裝。他認為，品牌應反映企業的經營目標與核心價值，而不只是在外面包一層漂亮的皮。

永續不是自說自話！先理解對方，再設計參與機制

黃君鼎指出，企業永續溝通的難題，不只在於對外如何說明，內部也可能缺乏共同方向。人資想吸引人才、財會要處理財務、行銷則專注於銷售，各自對應不同對象，卻未必有共同的品牌溝通主軸。

因此，對外溝通前必須先釐清品牌定位與核心價值，再站在不同利害關係人的角度，思考對方真正關心什麼。以消費者為例，即使認同永續理念，也未必願意犧牲產品品質。黃君鼎假設，再生皮革即使具有環保意義，若使用兩年便剝落，消費者仍難以接受。永續訴求不能與產品體驗衝突。

理解對方需求後，如何讓永續成果被感受到？黃君鼎指出，公布大量永續數據，不代表外界能理解其中意義。比起只靠影片或廣告傳遞訊息，更重要的是透過體驗設計與雙向溝通，讓目標對象實際參與。

他以擔任遠雄顧問的經驗為例，即使建案使用再生磁磚與綠建材，住戶每天經過公設，也未必察覺背後的循環理念。遠雄因此發起「好室智造所」行動策展體驗巡迴全台，邀請親子挑選回收材料，經過秤重、壓製與組裝，親手製作一盞「最廢的燈」，讓抽象的資源循環概念變成可以參與、親身感受的體驗。

從員工參與到在地連結，說出企業的永續故事

對資源有限的中小企業，黃君鼎認為，一開始就談環境議題往往太遠、太大，不妨從員工與在地連結做起。他舉高雄代銷起家的清景麟集團為例，董事長發願要幫助高雄最偏遠的小學，號召同仁參與，並以實際的補休假制度回饋。對員工來說，既能提供偏鄉小朋友實質的陪伴，也能上山療癒身心，還可獲得公司的補貼，一舉數得。這項行動也帶動員工親友加入，前兩年便號召近2,000人次參與，不僅累積品牌口碑，也深化企業與地方的連結。

改善職場體驗與福利，同樣是起點。黃君鼎認為，企業如何對待員工、營造工作環境，本身就是值得向外界分享的實踐成果。尤其Z世代重視工作的意義，透明的企業文化、雙向對話、開放式辦公空間及促進工作與生活平衡的活動，都能展現企業對人才的重視。他也提醒，品牌與永續都需要長期投入，若企業只將相關支出視為費用，期待短期內看到回報，就容易忽略長期經營的價值。

當企業有了值得分享的行動，接下來該如何說清楚？黃君鼎特別強調，公關與行銷工作者需要培養「洞察力」與「說故事」兩項能力：先理解企業的經營目標與核心價值、產業屬性，再釐清不同溝通對象在意什麼，最後才思考如何透過故事、體驗與合適的工具傳遞訊息。

與其因短影音、KOL正流行就急著跟進，更重要的是確認這些做法是否符合企業真正想傳達的價值。永續溝通不是把成果包裝得更好看，而是讓企業的實際行動，成為外界能理解、有感受的故事。

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