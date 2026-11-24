桃園機場第三航廈主體航廈進展持續推進，交通部長陳世凱24日表示，目前已依既定工程目標完成4樓樓板、B2行李處理場設備安裝、室內雲頂天花及3樓出境報到櫃台等階段工程，各項關鍵工程持續推進，目標在明年11月份進行試營運、12月25日正式啟用。

陳世凱指出，第三航廈是國家門戶的重要建設，自9月視察至今，各項關鍵工程持續推進，目標在明年11月份進行試營運、12月25日正式啟用。隨著工程進入施工與營運準備並行的階段，各單位間的界面整合更顯重要，部長期勉機場公司扮演好統籌角色，與各公務機關、航空公司、地勤業者及進駐廠商緊密合作，在兼顧施工安全與工程品質前提下如期如質完工，提供旅客具國際水準的國門服務。

在主體航廈方面，各樓層室內裝修同步推進。地下層B2行李處理系統如期於8月安裝完成，未來將提供早到行李暫存服務，讓旅客可提早3至4小時託運行李；1樓12座入境行李提取轉盤已完成，正進行地坪鋪設；全航廈約15萬朵雲頂天花中，室內約9.5萬像素筒已於10月完成；3樓6座報到櫃台設備及裝修亦於11月中旬完成，其餘室內裝修持續進行；4樓樓板於7月完成，目前持續進行電梯、電扶梯及輕隔間等室內裝修作業。南廊廳中央段已於10月5日完成屋頂防水封閉，目前進行1樓機房及3樓公共走道裝修，兩側段亦同步施工。

機場公司表示，桃園機場今年旅運量可望突破5,000萬人次，第三航廈不僅是擴充硬體設施，更是提升國門服務品質、強化轉機效率及國際競爭力的關鍵布局。桃園機場如同一座城市，共有240個單位、超過3.5萬人在機場共同工作，營運有賴各利害關係人共同作業。

面對界面複雜且龐大的第三航廈建設計畫，機場公司全力推進相關工程，並統籌協調各單位設施與裝修工程的進場時程，同時也請各進駐單位盤點人力，掌握進場裝修及人力部署資訊，配合工程進度分階段推動營運準備工作，力拚2027年底主體航廈完工啟用的政策目標。