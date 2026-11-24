正隆（1904）24日獲頒「2026年度第五屆淨零產業競爭力特優獎」，連續兩年獲得肯定，展現低碳轉型成果。2025年正隆工業用紙產品碳排強度較前一年降低5.63%，台灣母公司範疇一、二溫室氣體排放量同步年減11.10%。透過優化能源結構、設備升級與智慧管理，正隆持續提升碳排效率，將減碳投入轉化為營運效益與綠色競爭力。

「淨零產業競爭力獎」由財團法人二十一世紀基金會與國立中央大學台灣經濟發展研究中心共同辦理，今年涵蓋造紙、鋼鐵、水泥及半導體等七大產業，共評比145家上市櫃公司。評選依據企業公開資訊，以碳排放密集度改善表現為核心，結合能源、水資源及廢棄物管理等指標，檢視企業轉型成效。正隆持續改善產品碳排強度、能源效率與資源循環績效，展現低碳轉型的執行成效。

造紙製程高度仰賴蒸汽與電力，能源結構與使用效率是減碳關鍵。隨著竹北廠生質汽電共生系統全面運轉，以及主要造紙廠燃料中生物質占比提升，正隆逐步降低化石燃料依賴；並結合后里廠壓水部優化、大園廠焚化爐蒸汽與汽電系統最佳化等工程，提升製程穩定性與能源效率。

除產品碳排強度下降，2025年台灣母公司範疇一、二溫室氣體排放量較前一年減少約14.5萬公噸、年減11.10%，較2018基準年減少19.52%，超越2025年減碳5%的短期目標。公司自主減量計畫亦已通過環境部審查，適用碳費優惠，將減量成果連結至碳成本管理。

2025年正隆台灣生產據點投入5,444萬元，推動製程改善、設備升級及能源管理等52項節能專案，全年節電995.6萬度，整體專案減碳量達11,024公噸CO₂e，節省能源成本約5,858萬元。全公司單位產品耗能亦較2019基準年減少3.33%，兼顧環境績效與營運效益。

正隆將節能改善納入日常管理，自2013年以來累計執行589件節能專案，節電13,792萬度、減碳99,265公噸CO₂e；並透過S.M.A.R.T.低碳智紙策略，結合AI產銷智能、先進製程及數位碳管理，強化生產調度、能源監控與排放數據分析，持續辨識節能機會。

正隆以「3R PLUS全循環商模」串聯紙纖維、能源、水及農林資源，透過回收再生與轉廢為能，提升資源使用價值；並運用廢水處理產生的沼氣，以及紙漿渣、污泥等可利用資源發電及供熱，實踐「造紙同時創能」。2025年台灣廠區替代能源比例達18.65%、廢棄物資源化比例達99.4%；工業用紙回收紙利用率達97.6%，單位產品用水量較2019年降低15.3%，持續提升能資源循環效率。

正隆表示，氣候企圖心必須落實於投資決策與日常營運，未來將持續以減碳目標引導設備升級與能源轉型，結合智慧管理提升資源效率，將減碳成果轉化為營運韌性與市場競爭力，穩步朝2050年碳中和目標前進。