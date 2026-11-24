法國生技創投AdBio Partners攜手國發基金進軍亞洲生技市場，24日宣布成立台北辦公室，將台灣列為繼歐洲、加拿大之外的第三大投資區域。AdBio第三期基金規模為1億歐元，國發基金投資1,500萬歐元（約新台幣5.4億元），未來將投入相當規模的資金於台灣新藥公司。

此外，AdBio也看好台灣資本市場發展，未來不排除推動旗下海外新藥公司來台掛牌上市。

AdBio創辦人暨董事長Alain Huriez表示，台灣擁有優質的學術研究成果、經驗豐富的新藥開發人才，以及高度活躍的資本市場，與AdBio的投資及企業培育模式高度契合，因此選擇台灣作為拓展亞洲業務的首選，現階段並無拓展亞洲其他市場的計畫。

國發基金執行秘書汪庭安表示，樂見此次投資合作促成AdBio台北辦公室成立，期盼透過在地據點，促進研究人員、創業者及投資人之間的交流合作，深化東西方跨國資源鏈結，共同培育台灣下一代具創新潛力的生命科學企業。

AdBio第三期基金除獲國發基金投資支持外，也吸引歐洲投資基金（European Investment Fund，EIF），以及由法國公共投資銀行Bpifrance代表法國政府管理的National Seed Fund 3等指標性投資機構參與。基金投資人主要來自歐洲及加拿大，亞洲除台灣外，另有一名香港投資人。

AdBio亞太區運營投資總監吳宗諺表示，國發基金投資海外創投基金，考量資金來自納稅人，要求海外創投至少須將相當於國發基金出資的金額投入台灣相關企業。一般海外創投最高可申請國發基金投資基金規模的30%，AdBio第三期基金僅申請15%，主要是有把握將1,500萬歐元資金投入台灣相關企業。

AdBio過去兩至三年已持續與國發基金接觸，並陸續尋找及接觸台灣潛在投資標的，目前尚未正式投資任何台灣企業，隨著台北辦公室成立，將正式展開在台投資布局。

AdBio於2016年在法國巴黎成立，專注早期新藥投資，透過前兩期基金，已在歐洲建立涵蓋30家企業的投資組合，並吸引多家國際知名創投機構及製藥公司參與後續投資與策略合作，目前在巴黎、巴塞隆納、蒙特婁及台北設有據點。

有別於單純提供資金的創投模式，AdBio採取結合種子輪投資及直接參與企業創立與培育（Company Building）的策略，在科學研究發展初期發掘具潛力的創新成果，與研究人員、創業家及學術機構共同創立生技公司，推動具首創性（First-in-Class）或同類最佳（Best-in-Class）潛力的新藥研發。

Huriez指出，AdBio投資標的聚焦臨床前階段的新藥，鎖定尚未滿足的醫療需求，目前投資組合涵蓋癌症、神經退化疾病、自體免疫疾病、發炎疾病及罕見疾病等領域，也關注健康長壽相關新藥開發機會。

在投資退場策略方面，AdBio主要以國際大藥廠併購及藥物授權為主，過去已有一家投資企業在美國那斯達克掛牌上市。Huriez表示，AdBio觀察到台灣資本市場具有相當實力，未來旗下投資企業若有適合的上市機會，也將考慮台灣市場。

吳宗諺指出，與國際大藥廠的資源鏈結是台灣新藥產業相對欠缺的一環，也是AdBio能夠提供的資源，未來將透過台北團隊串聯台灣、加拿大及歐洲的產業與投資資源。