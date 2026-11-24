民航局24日舉辦「2026台灣智慧永續機場發展論壇」，聚焦AI及智慧科技在機場營運的應用。民航局航站管理組長黃武強表示，智慧機場的核心不是增加設備，而是流程與資訊整合，未來將逐步推動One ID至各地機場，高雄機場新航廈完成後一定會採用，台中機場第三航廈也希望朝此方向規劃。不過，台灣智慧機場整體推動藍圖及預算目前仍未明確，民航局將先從松山、高雄等大型機場導入新技術，再逐步推廣至中小型及離島機場。

黃武強在論壇中以「智慧機場AI推動方向」為題簡報指出，智慧機場的發展重點在於流程與資訊整合。機場管理方面，將透過機場營運中心的機場協同決策系統（A-CDM），串聯航空公司、地勤業者、航管、航空保安及通關查驗等單位，促進資訊共享，藉由協同決策提升機場營運效率。

至於AI在機場的應用，黃武強列出預測、最佳化、智慧協助、異常偵測、模擬推演及AI智慧代理等六大方向。例如，運用歷史與即時資料，提前掌握旅客量、排隊壅塞及設備故障等狀況；也可透過模擬尖峰、航班延誤及設備異常，預先評估不同處置方案。黃武強強調，AI主要負責大量資料處理、分析及提供建議，最終仍由人員負責判斷、溝通、風險管理及決策。

在實際應用方面，黃武強表示，松山機場已導入刷臉通關，旅客可透過臉部辨識完成相關流程，行李自動託運也已完成最後一哩路。機場營運管理方面則建置相關系統，讓航站管理單位即時掌握資訊、調度資源，遇到異常狀況能及時反應；若行李放置時間過久，系統也可自動發出警示。

針對One ID推廣時程，黃武強表示，目前尚無法提出明確時間表，因為One ID並非機場單方面即可推動，還涉及航空公司及訂票系統後台資訊系統的契約與連線，須先處理相關契約問題。他指出，高雄機場新航廈完成後一定會採用One ID，台中機場第三航廈也希望朝此方向規劃。

不過，台灣智慧機場整體發展藍圖及所需預算仍未明確。黃武強坦言，目前尚未形成整體、具體的推動藍圖，至於需要編列多少預算，「坦白講沒有」，仍在構思階段。現階段將先從松山、高雄等大型機場導入新技術，待累積落地成果後，再推廣至中部及離島等中小型機場。

黃武強表示，舉辦論壇也是希望聽取業界意見、借鏡國外經驗，作為後續規劃參考。民航局長何淑萍則指出，智慧機場發展重點不只是引進新科技，而是讓科技真正解決問題，進一步提升機場營運效率及旅客服務品質。