永續航空燃油（SAF）供應吃緊。民航局航站管理組長黃武強24日表示，今年國籍航空SAF需求約8,000公噸，國內供給約6,500公噸，已供不應求，且因主要料源廢食用油有限，往後缺口會越來越嚴重，民航局目前不會貿然強制航空公司添加。

黃武強指出，行政院督導下設有SAF工作平台，分為供應端與使用端，供應端由經濟部能源署負責。目前SAF主要料源是廢食用油，即便中油與台塑（1301）已有生產技術並開始供應，仍不足以滿足國籍航空在國內的用油需求。他說，到2030年，航空公司的需求大概會到2萬公噸左右。

民航局24日舉辦「2026台灣智慧永續機場發展論壇」。會中，日本中部國際機場永續發展推動室主任Naoyuki Shigeno在論壇上介紹，機場與地方政府合作回收家庭廢食用油，推動SAF供應鏈。黃武強說，台灣目前並沒有由民航部門或機場處理廢食用油的機制，國內廢食用油回收制度還蠻健全，料源供應的規劃尊重能源署。

黃武強坦言，在料源有限的情況下，對廢食用油能否持續滿足SAF供應量，「不是那麼樂觀」，未來必須拓展其他料源，例如黑水虻等，國科會也有相關經費投入研究，但都還在實驗階段，尚未達到符合經濟規模的量產。

至於是否強制添加，黃武強表示，國際民航組織並沒有相關規範，目前只有歐盟、英國實施，且都是先要求供油商產出一定比例的SAF，再要求航空公司離境航班添加，「重點在於有沒有供給量」。若一味強制航空公司使用，會造成價格扭曲，不符合市場經濟，因此民航局態度很審慎。

黃武強說，現階段希望中油與台塑持續提高產量，航空公司也回饋，國內做出多少都可以用完，民航局會鼓勵航空公司把國產SAF用完。

RECCESSARY執行長黃公暉則在論壇上分析全球SAF價格、供需及技術發展趨勢，點出未來仍須克服供應與成本挑戰，建議台灣以政策支持與技術創新雙軌並進，邁向規模化應用。

交通部次長林國顯指出，航空器是國家的延伸，旅客會透過航空器感受一個國家，這些年台灣的航空公司持續引進新飛機，降低了耗能，民航局也努力改善航管系統，減少飛機盤繞過程造成的油耗，台灣的航空業也開始使用SAF，以達成節能減碳的目標。他強調，「開弓沒有回頭箭，在永續的道路上，交通部會努力往前跑。」

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時表示，英國前首相柴契爾夫人曾告訴他，飛機的艙門和機場的大門，是一個國家給外賓的第一印象。早年建設機場是為了打好基礎、迎接觀光客，現在還需要減碳、智慧、永續，希望台灣在這方面能繼續成為世界的模範。