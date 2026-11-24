寵物機能性食品業者禾碩康-KY將於12月下旬掛牌上市，隨著寵物家庭化與健康照護需求升溫，董事長康潤生表示，禾碩康聚焦潔牙骨及機能性零食，以美國在地研發製造為基礎，結合國際品牌代工、自有品牌經營及全美通路布局，建立差異化競爭優勢。

美國寵物用品協會（APPA）2026年產業報告指出，2025年美國寵物產業總支出達1580億美元，其中食品與零食支出683億美元，占43.2%；2026年產業總支出估達1650億美元，年增4.4%。

Global Market Insights則預估，全球寵物食品與零食市場將由2025年的1452億美元，增至2035年的2590億美元，年複合成長率6.1%。消費重心由基礎餵養延伸至口腔保健、天然原料及機能營養，帶動高附加價值副食品需求。

康潤生表示，禾碩康美國子公司1996年成立於德州，1998年推出以米及植物蛋白製成的N-Bone可食用潔牙骨，為市場首創米製可食潔牙骨品牌，之後延伸至幼犬、貓及雪貂的機能點心，並以Get Naked品牌切入生理保健市場。產品涵蓋潔牙骨、長嚼骨、趣味性骨、功能性骨、營養品、軟性及酥脆零食七大品類，2026年再推出組合式互動潔牙骨Paw-ssemble。

康潤生表示，禾碩康以OEM、ODM代工搭配N-Bone、Get Naked自有品牌，形成重要的營運雙引擎，並與美國主要寵物牙科保健品牌合作逾15年，從企劃、配方、模具到量產共同開發，代工規模有助攤提固定成本；自有品牌則直接接觸終端市場，將消費回饋轉為新品研發與代工合作機會，發揮互補效益。

康潤生指出，美國在地製造是另一大競爭優勢，禾碩康在德州Plano設有研發及生產基地，2025年產量達1485萬磅，產品於當地製造、供應美國市場，有助降低進口關稅及跨境供應鏈風險，工廠也通過SQF Edition 9食品安全認證、取得100分評核成績及NASC cGMP認證，產品100%採用人用食品級原料，去年約97%營收來自北美，與主要深耕台灣內需市場的同業有所區隔。

同時，禾碩康採共同開發製造（JDM）模式，累積植物性配方、潔牙骨造型及低敏原料相關專利，並自主開發關鍵適口劑（Palatant），降低原料依賴、提高新品開發彈性。配方、模具及量產驗證的整合，也提高客戶轉換供應商的成本。

康潤生指出，寵物已成為家庭成員，飼主更重視原料來源及健康效益，公司堅持天然配方與美國製造，旗下品牌已進入Walmart、Amazon等美國主要實體與線上通路，禾碩康兼具研發、製造及品牌經營能力，北美在地生產與長期客戶合作支撐接單基礎。未來可望藉由深化北美布局，延伸寵物營養補充品、肉類零食及新型機能產品，並拓展電商與國際通路，擴大品牌及代工業務規模。