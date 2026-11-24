人工關節大廠聯合（4129）董事長林延生24日表示，今年因海外市場超前部署、人事及營業費用攀升，營運表現不如預期，已撤換歐洲分公司總經理，明年將加強費用控管，力拚獲利改善。總經理林德堅則指出，明年營收仍以雙位數成長為目標，公司並將斥資20多億元擴建高雄二廠，為中長期成長預作準備。

聯合今日召開法說會，由董事長林延生、總經理林德堅主持。聯合第3季營收15.27億元，年增2%，營業利益1.66億元，年減21%，業外由盈轉虧，單季稅後淨利1.04億元，年減47%，每股純益（EPS）1.08元；累計前三季營收45.86億元，年增11%，營業利益4.72億元，年減16%，稅後淨利3.3億元，年減23%，每股純益3.43元。

林延生指出，過往公司營收維持約兩成成長，因此要求各地分公司以相同成長幅度進行營運規劃，歐美分公司也提前增聘人員及添購手術器械。隨著今年營運基期墊高、營收成長速度放緩，超前部署的效益未能充分顯現，導致營業費用率攀升，壓抑獲利表現。

其中，歐洲分公司前任總經理自去年第4季起增加多項支出，部分投資方向並不適當，公司已於今年第2季將其解任。林延生表示，目前新團隊已上任，預期今年第4季至明年營運將逐步回歸正軌。

從各區域市場來看，聯合前三季亞太市場營收年增15%，美洲年增11%，歐洲中東非僅年增1%。不過，歐洲中東非市場第3季營收年減16%，10月已恢復正成長，年增3%。

展望明年，林德堅指出，美國及日本市場基期相對較低，仍有相當大的成長空間，明年力拚成長率優於今年；歐洲在管理團隊重整後，也期待有更好的表現，台灣市場雖相對成熟，仍以雙位數成長為目標。

聯合董事會近期也通過設立義大利子公司，過去公司在當地主要透過經銷商經營，如今有機會延攬完整的當地團隊，將轉向自建銷售通路。林德堅表示，義大利是僅次於德國、法國的歐盟第三大市場，將成為支撐公司未來營收持續成長的重要布局。

新產品方面，聯合全新優動髖臼系統已取得許可，預計明年1月出貨，優先在美國市場推廣；重建錐形系統預計明年6、7月上市，腫瘤重建型人工關節系統延伸產品則預計於下半年推出。由於美國醫師對新產品通常有三至六個月的評估期，預期新品營收貢獻將於明年下半年較為明顯。此外，公司開發一至兩年的膝關節導航手術輔助系統，也預計明年送證。

產能布局方面，聯合目前產能利用率已接近八成，高雄二廠本月已動土，基地面積1.72公頃、樓地板面積1.2萬坪，規劃精密鑄造、精密鍛造、精密加工與後處理及自動倉儲四大廠區，預計2028年底完工、2029年下半年啟用。

林延生表示，新廠資金來源將透過自籌資金及可能發行公司債因應，由於建廠時間橫跨數年，將視資金需求分年、分次籌措。

至於可成（2474）持有聯合約三成股權，並占有兩席董事，是否影響公司營運，林延生表示，可成是公司發展的助力，穩定的大股東有助公司取得更多資金及資源支持。