選前台股強勢反彈，市場信心逐漸修復，是否有利年底房市交易回溫？房市趨勢專家李同榮指出，股市大漲未必有利房市，股市大跌也未必會促使資金回流房市，關鍵在於股市漲跌的速度、幅度及資金移動的方向。

李同榮認為，選前台股強彈能否延續，仍有待觀察，選後才是檢驗股市基本面、房市政策面與金融資金面的重要時刻。2026年股房各走各的路，2027年股房則可能穿上同一條緊身褲，榮枯關係將更為密切。

李同榮分析，過去市場普遍認為股漲房漲、股跌房跌，但近年股房市場連動關係已產生結構性變化，股市不同漲跌型態，將對房市產生四種不同效應：

一、股市急漲：資金排擠效應。股市投資報酬率快速拉升，吸引大量資金集中股市，甚至部分剛性購屋族延後購屋、轉進股市，造成房市購買力流失。

二、股市緩漲：財富增值效應。股市穩健上漲，投資人財富逐漸累積，有利提升購屋能力與置產意願，股房市場較容易形成良性互動。

三、股市高檔震盪：資金輪動效應。當股市投資風險升高、預期報酬率下降，部分獲利資金將尋求其他資產配置管道，不動產有機會成為資金轉移的選項。

四、股市急跌：財富縮水效應。股市若出現連續性重挫，將造成投資人財富縮水、消費與投資信心受挫，甚至引發資金調度壓力，房市也難以獨善其身。

因此，房市最期待的不是股市瘋漲，也不是股市崩跌，而是股市在高檔震盪整理後，逐步回歸穩健成長。

AI 產業未必退潮 但 AI 股市將面臨三大考驗

李同榮指出，AI產業的長期發展趨勢並未因股市震盪而改變，但產業長多不代表股價可以無限上漲。2027年AI市場將面臨三大考驗。第一，AI資本支出能否維持高速成長？第二，AI企業實質獲利能否支撐股市高估值？第三，AI產業創造的財富與經濟成長動能，能否擴散至其他產業？

李同榮指出，未來AI產業可能逐步由「資本擴張期」進入「投資效益驗證期」，股市也將由題材導向轉為獲利導向。一旦AI資本支出增速放緩，即使產業仍維持成長，股市也可能面臨估值修正與類股重新洗牌，這將是2027年股房市場共同面臨的基本面考驗。

李同榮認為，選前台股強彈，有助於修復市場信心，但是否能形成持續性回升行情，不能過早定論。選後應觀察三大關鍵。

一、股市面：反彈能否轉為穩健回升？觀察國際AI科技股走勢、外資動向及企業獲利，若台股由急漲急跌轉為高檔整理，將較有利於股房資金重新配置。

二、政策面：房市管制能否適度鬆綁？選後政治不確定因素逐步消除，政策調整空間是否增加，尤其第二戶限貸全面鬆綁與高價住宅定義放寬，將是房市重要觀察指標。

三、資金面：銀行房貸供給能否改善？央行是否升息？即使股市獲利資金有意回流房市，若銀行房貸額度不足、審核趨嚴及撥款延遲的現象未能改善，房市交易量回升仍將受到限制。另一方面央行是否採取升息措施也會影響市場信心。

2026股房各走各的路 2027股房同穿一條緊身褲

李同榮強調，2026年股房市場呈現股強房弱的分化格局，但2027年隨著AI熱潮逐步沉澱、資本市場重新評價及資金配置調整，股房市場將更共同受到經濟基本面與金融資金面的牽動。所謂「股房穿同條緊身褲」，並非意味股房一定同步上漲，而是兩者榮枯關係將更加緊密。若AI產業獲利與經濟成長通過考驗，股房有望同步回升；反之，若AI資本市場出現系統性風險，房市也難以置身事外。