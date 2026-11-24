台睿（6580）三大藥品開發計畫取得進展，公司24日表示，肝癌新藥CVM-1118大陸臨床試驗預計明年中完成收案；新一代抗體藥物複合體（ADC）技術正與兩家國際藥廠洽談合作。

此外台睿的硒補充針劑「西寧特」大陸藥證申請已獲受理，預計2028年上市銷售。

台睿目前營運重點，包括創新藥物臨床開發、新一代ADC技術、消費性健康產品及新藥引進策略，其中以肝癌新藥、ADC技術授權及西寧特進軍大陸市場三項業務進展最受關注。

台睿的CVM-1118目前在大陸與信達生物合作，針對中期肝細胞癌患者，評估CVM-1118合併PD-1免疫檢查點抑制劑及經動脈肝臟化學栓塞治療（TACE）的安全性與療效。

截至今年10月底，已有13名患者接受治療，其中七名完成腫瘤療效評估，初步結果顯示，兩名患者出現腫瘤縮小，另有四名患者病情維持穩定、未見疾病惡化。

台睿表示，目前大陸已啟動五個臨床試驗中心，預計年底再啟動第六個，每周約有五至六名潛在受試者由醫師推薦，依目前進度，預計明年中完成收案，並為下一階段臨床開發及區域授權合作做準備。

ADC方面，台睿以CVM-1118的活性代謝物為基礎，開發新型細胞毒殺藥物（Payload），研究結果顯示，對部分已產生抗藥性的腫瘤細胞模型，仍可維持良好的毒殺效果。

台睿指出，新型Payload已有相關毒理及人體臨床資料可供參考，目前正驗證與不同標靶抗體結合的可行性，未來將以技術授權及共同開發為主要商業模式。目前除與兩家國際藥廠洽談合作外，也與浩鼎進行技術合作，預期明年可望有更明確的合作方向。

藥品商業化方面，台睿旗下硒補充針劑「西寧特」已透過大陸合作夥伴德全藥品（江蘇）完成技術移轉及在地生產，10月提出藥品上市申請，並獲大陸國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）正式受理。

台睿表示，目前大陸已有口服硒製劑，但尚無此類硒注射劑上市，若藥證審查順利，預期一年內有機會取得上市許可，並於2028年開始銷售，拓展既有藥品業務的營收來源。

消費性健康產品方面，台睿旗下保健品牌「好硒家」主力產品「硒2皙」，近期取得SNQ國家品質標章及「2026女人我最大賞－健康保養年度代表作」，今年也與品牌代言人昆凌續約，將持續擴大品牌曝光及經銷通路布局。

台睿表示，除既有小分子新藥及ADC技術開發外，公司也將評估蛋白質藥物等新技術，透過技術引進、共同開發及國際授權合作，持續充實新藥研發產品線。