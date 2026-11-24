一瓶黑松沙士，從看過、喝過，到親手做出自己的專屬沙士，會是什麼樣的體驗？黑松持續拓展品牌與消費者的互動方式，攜手全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」打造全新品牌職業體驗場域，24日正式開幕。

邀請孩子化身「小小飲料研發師」，從認識品牌故事、探索氣泡科學，到親自調製飲品、完成瓶裝與專屬瓶標設計，最後還能帶走一瓶自己設計的黑松沙士，將一段獨一無二的體驗化為可以帶回家的回憶。

這次進駐「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」，黑松將品牌帶進兒童職業教育情境，讓孩子實際走進飲料研發師的工作日常。體驗開始前，小朋友會穿上工作服、戴上髮帽，並完成洗手及清潔消毒等衛生準備，認識食品製作過程中的衛生觀念；接著透過品牌故事與氣泡科學，了解飲料背後的知識，再親手調製飲品、體驗瓶裝流程，並設計自己的專屬瓶標。體驗結束後，每位孩子都能帶走一瓶親自參與製作、設計的黑松沙士，從動手完成作品到將成果帶回家，留下滿滿的參與感與成就感。

1996年，黑松在中壢廠設立「飲料博物館」保存台灣飲料發展與黑松品牌歷史；2001年更於微風廣場二樓打造「黑松世界」，不僅透過多媒體互動設計，讓民眾在遊戲中認識品牌文化，近年更舉辦多項品牌特展及親子活動，成為親子探索品牌故事與在地文化的休閒去處。

此次黑松與「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」合作，進一步將品牌帶入兒童職業教育場域，讓孩子從認識品牌、探索飲料知識，到親自參與製作，黑松持續以不同形式與各世代溝通台灣經典品牌故事。

串聯在地經典與多元品牌 以豐富職業情境啟發孩子想像「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」攜手台灣在地品牌，將產業特色融入兒童職業體驗，讓孩子在實際操作中認識熟悉的品牌與生活文化。除了黑松沙士的「小小研發師」，霹靂布袋戲也推出「小小操偶師」，讓孩子親自操作Q版戲偶、演出情境劇，並錄下表演影片留作紀念；登義參藥行則規劃「小小神農氏」，帶領孩子認識中藥材，透過搗藥、調配藥包等過程，親手製作專屬藥草茶包。從飲料製作、布袋戲到中藥文化，讓台灣在地產業特色轉化為孩子能親身參與的學習內容。

此外，「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」 也引進不同類型的品牌體驗，例如特百滋的「小小獸醫師」，讓孩子學習使用聽診器、判讀電子秤，並認識基本寵物營養知識，透過多元職業情境拓展孩子的探索視野。

孩子在特百滋學習寵物照護知識。黑松／提供

黑松進駐KidZania設立「沙士研發中心」，透過職業體驗帶領孩子認識飲料製程與品牌故事。黑松／提供

孩子走進霹靂布袋戲棚體驗操偶。黑松／提供