搶攻聖誕交換禮物及歲末聚會商機，全家（5903）24日宣布，明日起至明年1月5日推出「璀璨聖誕季」，串聯線上線下通路，集結百款節慶商品，其中，售價599元的聖誕福袋內含迪士尼授權商品，總價值逾1,200元，另攜手三麗鷗推出獨家白金版玩偶吊飾，搶攻人氣IP收藏商機。

全家今年以「人氣IP、冬日療癒、好友聚會」三大方向布局聖誕商機，整合門市聖誕端架、刷就購與行動購等通路，商品涵蓋百元小物至千元內香氛禮盒，滿足不同預算的送禮需求。

全家今年邀請三麗鷗旗下美樂蒂、帕洽狗、花小兔及漢頓四大人氣角色換上獨家白金聖誕裝，明日起推出Let's Café、Let's Tea大杯聯名杯身，Fami!ce霜淇淋聯名紙杯則於12月5日接力登場。

全家同步祭出三大加價購活動，購買20元以上指定飲料、冰品、沖調飲品或杯湯，任二件加99元，即可隨機換購三麗鷗白金版玩偶吊飾；購買指定冰品滿199元，加168元可換購玩具總動員系列冰壩杯；購買指定商品任二件加299元，則可換購三眼怪或帕洽狗絨毛套水晶球。

此外，11月25日至12月8日，購買指定現調商品任二件，即贈三麗鷗聖誕保冷提袋，另有鮮乳坊敲敲哞魚、UCC聖誕摺疊購物袋及樂天2027年品牌桌曆等滿額、滿件贈活動。

全家此次推出的「可愛聖誕福袋」，以怪獸大學不織布袋搭配粉紅或藍色迪士尼暖暖毯，再隨機放入四至五樣迪士尼授權商品，涵蓋隨身配件、保暖及居家收納用品。

根據Social Lab／OpView 2025年聖誕交換禮物分析，香水、香氛及零食分居交換禮物討論度前兩名，玩偶與吊飾等小物也受到關注。全家看好相關商機，旗下「刷就購」即日起至12月27日推出皮克斯雪人系列及香鼻子兩大主題商品，前者售價129元起，後者則主打499元起的香氛禮盒。

全家門市聖誕端架也集結三麗鷗潤唇膏與護手霜、吉伊卡哇蒸氣眼罩、聖誕造型巧克力、明治Meltykiss及韓國GS與NETFLIX聯名零食等商品，藉由跨品類選品擴大聖誕檔期消費商機。